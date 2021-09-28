大自然運行著「適者生存」的法則，但在人類眼裡看來可能非常殘酷，若是眼前正好上演獵捕現場，你會選擇拯救獵物嗎？加拿大一名女子日前開船出海，突然發現自己遭到虎鯨包圍，有一隻海獅為了躲避追擊，竟跳到她的船上，讓女子十分驚慌，最終她選擇把海獅趕下船，殘忍的決定引發網友撻伐。

根據《太陽報》報導，這名女子最初將影片分享在TikTok帳號「@nutaball」上，從畫面中可以看到，一隻海獅為了躲避虎鯨的追殺，跳上了她的船，還回頭望向女子，露出了求救的眼神，女子見狀嚇一大跳，連連驚呼：「天啊！我不知道該怎麼辦！你從哪裡來的？」。

隨後她就發現有3隻虎鯨在船隻附近徘徊，女子頓時陷入兩難，但最終她還是決定讓海獅回到海中，趕走海獅之前甚至還對牠說：「你得走了，我知道你會成為虎鯨的大餐，但這就是世界運作的方式」，之後趁著虎鯨注意力集中在海獅身上時，急忙加速逃離現場。

不過影片曝光後，不少網友都痛批這名女子非常冷血無情，紛紛留言：「真是難以置信，人類竟然可以這麼冷酷無情！」、「如果是我肯定會保護那隻海獅，同情心是免費的，建議妳應該去領一些」、「牠是來向妳求救的！真是個可惡的人」，還有很多人認為女子應該載著海獅一起加速逃跑。

而這名女子似乎承受不了這麼多人的批評，只能將原始的影片刪除，之後她也解釋了自己拋下海獅逃跑的原因，「你知道船加速以後，螺旋槳可能殺死目前世界上只剩250條的虎鯨嗎？海獅在世界上有200萬隻！」。