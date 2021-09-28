為期4天的2021台北國際加盟大展昨（27）日順利閉幕，主辦單位台灣連鎖加盟協會表示，此次展期觀展人潮雖略減15％，但仍有將近100個品牌參展，加上入場者多為創業動機強烈的準加盟主，使展覽締約率提升近10％。

其中，旗下6品牌共81家店的築間餐飲集團，繼17日一舉在台中、彰化、高雄、宜蘭等地開出5家分店後，此次加盟展以「築間幸福鍋物」及「燒肉smile」雙品牌包下全場最大展攤，配合主打5倍券放大200倍的優惠方案，吸引許多創業者詢問。

築間餐飲集團董事長特助李晨馨表示，此次加盟展每日洽談人次均逾百位，下訂的準加盟主更成長近5成。集團在疫情趨緩後加速展店，其中「有之和牛 鍋物放題」基隆廟口店將於10月中旬開幕，預期今年全台總店數可望突破百家。

此外，以新鮮水果茶在台灣打響名號的「Mr.WISH」，目前全台北至宜蘭、南至屏東均有分店，東部除了原有的花蓮分店外，台東店亦籌設積極籌設中。公司今年特地將北歐清新感風格的全新設計元素，於展場中完整呈現，讓消費者及加盟主先睹為快。

Mr.WISH自去年疫情爆發以來逆勢展店，以平均每月展店1家速度、迄今在全台已新展20家。營業部經理廖小慧指出，今年加盟展入場人數雖不如春季展，但締約數卻超過50份，繳出亮眼成績，預計年底前將在台中水湳、太平樹孝、台中一中及台東開出新店。