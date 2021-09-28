荷蘭半導體設備商ASM國際周二表示，在下一代晶片支援下，預計公司2021年至2025年毛利率將在46%至50%之間。

在邏輯和晶圓部門業務的強勁推動下，ASM國際上調第三季訂單的財測指引，來到超過6億歐元(約7.03億美元)，優於先前預測的5.1億至5.3億歐元。

執行長Benjamin Loh表示，下一代半導體裝置的關鍵轉折進展，例如複雜的3D架構和新材料的導入，都將驅動ASM國際在關鍵市場出現兩位數的成長。

半導體設備商例如ASM國際、艾司摩爾(ASML)、貝思半導體(BESI)正受益於全球對半導體的需求，從汽車到電腦和智慧型手機產業。

ASM國際預計到2025年的營收將來到28億歐元(約32.8億美元)到34億歐元(約39.8億美元)之間，並表示，將擴展在新加坡的製造設施，目標在2023年能達到量產準備的狀態。

ASM國際此前曾表示，儘管存在與疫情相關的供應鏈中斷問題，但在晶片需求強勁背景下，預計今年營收將進一步成長。