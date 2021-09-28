李洙赫飾演策畫主腦又目中無人的富二代。（海樂影業提供）

韓國首部以盜油為題材的犯罪動作電影《霹靂油俠》，是《馬粥街殘酷史》、《卑劣的街頭》、《霜花店：朕的男人》導演柳河導演睽違4年新作，改編自韓國新聞事件，邀來韓劇《某一天滅亡來到我家門前》雙帥徐仁國、李洙赫合作，2人聯手進行300億的大型盜油計畫，不料卻各懷鬼胎、加上刑警窮追不捨，刺激緊湊的劇情，全片毫無尿點，處處有玄機、笑料百出，更在韓娛Daum網站得到超高分8.4。

該片故事講述活在最底層的6名竊盜，打著腳下的黑金主意，想藉此改變人生。為輸送方便，韓國煉油廠將輸油管線深埋在地下數10米位置，黑金在腳底下流竄，鉅額的黑鑽石油，怎能不讓人心動，所有想發財的小偷們前仆後繼想取得石油，想逆轉貧苦人生的魯蛇們，應邀富二代策畫的大型犯罪計畫，組成盜油團隊，冒著生命危險奮力一搏。徐仁國飾演鑽孔技術專家，有著高貴外表卻愛虛張聲勢，李洙赫飾演策畫主腦又目中無人的富二代，更為戲健身長達2個月，可看性十足。

從《高校處世王》到《霹靂油俠》，徐仁國跟李洙赫已合作了3部作品，徐仁國受訪時，更不諱言表示李洙赫是自己的命中注定，絕佳默契也讓電影更添幾分色彩。而電影場景也是這部片的必看之處，劇組實際挖了地道，盡可能真實呈現，拍攝的困難度提升，保留最好的視覺給觀眾。該片將於10月1日在台上映。