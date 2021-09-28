保加利亞媒體的報導，保加利亞軍方可能會取消原本與俄羅斯簽訂的MiG-28戰機維護合約。若是如此，俄羅斯聯合飛機公司就損失了1.65 億美元。

防衛部落格(Defense Blog)報導，保加利亞新聞網站Monitor.bg稱，保加利亞軍方打算片面終止與俄羅斯的合同，理由是「違反工作時間」，不過核心原因應該是他們認為MiG-29沒有性能不足，繼續使用對空防幫助不大。

保加利亞在1990年之前屬於華沙公約陣營，武器清一色都是蘇聯提供的，當然包括MiG-29，在華沙集團解散後，這些龐大的蘇式武器也只好沿續使用，但他們操作的意願是愈來愈低。許多特別親西方的國家，包括波蘭、捷克，在2000年之後決定將蘇式武器逐步汰除。

報導稱，保加利亞可能會尋找除俄羅斯以外的國家來接替MiG-29剩下役期的維護工作，包括烏克蘭和白俄羅斯的企業已表示有興趣。