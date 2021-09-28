“There is no Australian obstacle to direct dialogue at a political level between Australia and China. But that opportunity the China side have not shown an interest in” @ScottMorrisonPM says about Australia’s relationship with China. pic.twitter.com/LrgE1S5wAu — Face The Nation (@FaceTheNation) September 26 2021

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）近日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪中設法淡化北京對坎培拉施壓的擔憂，他並坦承，中國國家主席習近平已經接近兩年沒接他電話。

據澳洲新聞網（news.com.au）與天空新聞（Sky News）網27日報導，莫里森被問及，坎培拉和美英達成澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議，是否只會使中澳關係更緊張。節目主持人布蕊南（Margaret Brennan）問莫里森：「聯合國秘書長說，那關係完全無法發揮作用，我們需要避免冷戰，您認為我們朝著和中國發生衝突的方向邁進嗎？」

莫里森說，中澳關係遭遇一些困難，而這是中方起的頭。布蕊南緊接著說，他們想要在經濟上施壓。布蕊南問莫里森，為什麼他不設法和習溝通，而他則回答，「我們這頭的電話一直是通的，門也始終敞開著。」

不過，他也強調，「但中方對那機會似乎並不感興趣，可是只要他們想要，隨時都歡迎。」莫里森是在AUKUS協議宣布後，和美國總統拜登及英國首相強森在華府會面期間，於26日受訪。由於美英表明，將協助澳洲打造核潛艦，中方公開批評，要他們「摒棄冷戰思維和意識形態偏見」。

莫里森說，中澳間的外交溝通凍結，並不是由於缺乏機會，他強調，多年來機會一直都有，可是北京目前不感興趣，而那是他們的選擇。接著布蕊南進一步問，是否有「熱戰」威脅，但莫里森不斷否認中澳在軍事上的緊張有增無減。「我當然不認為，那無可避免。我認為，那根本是可以避免的。」

不過，他也表示，那些問題基本上主要將由中美來解決。