國民黨團今再次杯葛蘇貞昌院長報告，民進黨發言人簡舒培表達嚴厲譴責，簡舒培表示，國民黨要求蘇院長報告，卻又潑水、阻擋上台，國民黨自稱「戰鬥藍」，實際上卻是「亂鬥藍」！呼籲國民黨勿藉口杯葛報告來讓國家空轉！

簡舒培表示，國際上認同台灣防疫成果，包括日本的朝日新聞稱讚台灣二度成功抑制疫情；美國有線電視新聞網（CNN）27日更是報導台灣政府防疫有成，大讚台灣在全球面臨民主衰退威脅之際，能夠持續蓬勃發展國內的民主自由，在國際間大放異彩。

簡舒培表示，朱主席日前才說國民黨要開始「戰鬥」，結果國民黨立法院黨團卻一面要求行政院長報告，一面卻用暴力方式阻撓院長上台，朱立倫的戰鬥根本是「亂鬥」，也顯示新任主席控制不了在國會失控的藍委。

簡舒培呼籲，朱主席應率領黨籍立委，用專業、理性問政來監督，獲得人民認同，而不是讓國民黨變成亂鬥藍，此舉無法獲得民眾支持，只會讓民眾唾棄！呼籲曾擔任過行政院副院長的朱立倫，好好約束黨籍立委。