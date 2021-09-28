范瑞君與蔡力允劇中有不少對手戲。（民視提供）

范瑞君在民視八點檔《黃金歲月》演出強勢的千金女，除了幫女兒謝京穎轉到醫學系，還要醫生老公陳熙鋒硬起來，跟她的堂弟蔡力允爭奪醫院院長的位置，是個名副其實的「Control姐」，她表示最近劇情太熱烈，也讓觀眾相當入戲，甚至有觀眾留言要她不要干涉女兒的感情還有學業，讓她哭笑不得，但跟演員群飆戲都相當過癮，尤其劇中堂弟蔡力允要出場，她說醫院的爭權奪利風暴要展開了，觀眾一定要好好拭目以待。

蔡力允表示，開拍之前，剛好遇到防疫宅在家，不小心就胖了6公斤，所以一得知角色要出場，還特別魔鬼訓練，除了飲食控制，讓體態恢復不少，甚至比原先還瘦，成功讓體重從77公斤瘦到67公斤，他笑說減脂期間真的很辛苦，尤其當2歲兒子吃飯的時候，他聞到什麼味道都覺得特別好吃。這一次加入《黃金歲月》演出綜合醫院的尤秀賢，平常善於交際，手上握有豐沛醫療資源，在爭奪院長方面更有企圖心，所以跟堂姊尤秀英（范瑞君飾）有不少爭權的對手戲。

蔡力允說，一登場就跟范瑞君有場互相叫囂的戲，她那眼神之銳利，氣場真的很強大，讓他不敢直視，范瑞君得知表示，她才覺得蔡力允氣場強大，不過兩人衝突對立的戲相當好看，也很期待劇情接下來的發展。