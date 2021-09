馬來西亞網紅糖糖(蕭佩兒、Siew Pui Yi)以不科學身材和大尺度拍照風格在社群平台爆紅,IG高達1538萬粉絲,影響力驚人,被封「大馬波神」。最近她PO一張海邊全裸的養眼照,透露自己光著身體在岸上走來走去,引起熱議。

糖糖常常上傳逼近18禁的照片,每則貼文幾乎都有50萬個讚,昨(27日)她再度祭出大尺度福利照,畫面中,糖糖竟然一絲不掛的出現在海邊,雖然沒有正面入鏡,無瑕美背、豐滿側乳和蜜桃臀一覽無遺,她在文中表示:「I’m literally walking around the beach like this.」大膽透露自己裸體在沙灘上走來走去,讓大批網友看得血脈噴張、想入非非,不到一天就吸引98.5萬個讚、1.4萬則留言:「太辣了」、「我想當那個海灘」、「性感的女神」、「我想摸那個木頭」、「讓我們一起去散步吧」,還有部分網友借糖糖的高人氣,在她的版上公開徵友。

事實上,糖糖剛開始是以清純形象在YouTube頻道露面,拍攝旅遊Vlog、化妝及生活影片等,直到近年改走性感風,衣服穿得越來越少,人氣不減反暴增,2016年被馬來西亞雜誌選為「國內百大性感女性」之一,更在2017年代表馬來西亞參加網紅亞洲超級挑戰賽,成功奪下第三名好成績,過去兩年推出三本寫真集都很暢銷,順利轉型為世界級網紅。

雖然人前風光,但背後的辛苦卻鮮少人知道,糖糖曾在IG限時動態公開自己僅吃沙拉的照片,看來想要維持體態,除了天生麗質,後天還是得付出努力。