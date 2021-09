封面拍攝、服裝、主打歌MV都是以KEY的創意為基礎。(愛貝克思提供)

韓國男團「SHINee」上半年驚喜宣布成員將輪流回歸的好消息,終於盼來了成員KEY的全新個人專輯《BAD LOVE》。這是他繼2019年發行首張正規改版專輯《I Wanna Be》後,睽違2年半的SOLO回歸,KEY透過團體與個人活動,以獨特的音樂色彩和卓越的實力、時尚魅力獲得超高人氣,且近來於綜藝活躍的他可是擁有連小學生都知曉的高認知度,更令人期待他作為SOLO歌手展現的新面貌。

專輯發行前日舉辦的「Beyond LIVE - KEY : GROKS IN THE KEYLAND」,是KEY時隔2年7個月所舉辦的個人演唱會,KEY不僅率先在演唱會上表演新專輯主打歌〈BAD LOVE〉在內尚未公開的5首新曲,還帶給粉絲16首經典歌曲的精采舞台,他表示既緊張又激動,說道自己的專輯數並不多,因此大膽地以新曲〈Helium〉、〈Yellow Tape〉作為開場,雖然新收錄曲也可以等到下次再表演,但就是想趁此機會先表演給大家看,還介紹了〈Eighteen (End Of My World)〉是他想對18歲的自己說的話而寫的詞,是新專輯中最喜愛的歌曲。KEY精心準備的收錄曲舞台預計也將會在音樂節目上表演。

在新專輯籌備上,KEY不光參與了音樂的部分,在時尚方面擁有卓越才華的他,也在概念、造型、MV等方面投注大量心血,從概念照、宣傳影像、MV預告等彷彿科幻電影似的,對此KEY表示這次以「Retro Space」為概念,封面拍攝、服裝甚至是主打歌MV都是以他的創意為基礎,很滿意此次的專輯。KEY說「我想以我的方式表現,透過這張專輯能看到KEY特有的、新穎的『Retro Space』,也想告訴大家,KEY是很擅長這樣強烈風格的」。專輯發售倒數直播中直言「I did my best」,展現對新專輯投注的高度心血,表示想做的都實現了,最近的煩惱則是擔憂下張專輯要怎樣才能超越。

主打歌〈BAD LOVE〉是神曲製作人KENZIE為他量身打造的歌曲,結合強烈的合成器音效與緊迫的節奏,營造出復古氛圍的流行舞曲,歌曲內容描繪被自己所選如噩夢般的愛情毀壞著卻無法放棄對方的悲劇面貌,有著令人印象深刻的強烈歌詞,KEY表示他向KENZIE製作人詳細說明自己想做的音樂風格、歌詞方向和旋律,經過多次修改後所製作而成,也是他迄今為止錄音時間耗時最長的歌曲。另外KEY也透露原本公司內部呼聲最高的主打歌候補其實是〈Yellow Tape〉,是自己獨排眾議選擇〈BAD LOVE〉做為主打,專輯發行後攻佔32國iTunes專輯排行榜,展現了全球的高人氣。

KEY 首張迷你專輯《BAD LOVE》包含主打歌〈BAD LOVE〉與搶先公開的〈Hate that… (Feat. 太妍)〉,以及KEY親自填詞的〈Saturday Night〉、〈Eighteen (End Of My World)〉,營造出緊張氛圍的流行舞曲〈Yellow Tape〉、全英文的流行歌曲〈Helium〉在內,一共收錄6首歌曲。目前已同步韓國,在台數位發行。