夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店及台北店於10／7(四)~10／27(三)，將結合集團資源攜手展開「2021超強週年慶」。（業者提供）

夢時代備受矚目的會員來店禮，今年則與北歐繪本主角「MOOMIN」合作，以日常居家為主題，推出3波段高CP值的溫馨實用限量好物。（業者提供）

迎接振興五倍券商機，夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店及台北店於10／7(四)~10／27(三)，將結合集團資源攜手展開「2021超強週年慶」，回饋率最高上看21％！而五倍券暨高雄券振興加碼方案，最高可換得8200元優惠券。此外，全館累計消費滿3000元還可參加抽獎，有機會將市值逾70萬元的HYUNDAI年度話題限定車款開回家！

首11日(10／7~10／17)指定化妝品及香氛品牌消費滿2000元送300元、全館指定消費滿3000元送400元。使用icash Pay或icash2.0支付，於指定店櫃消費滿6000元再贈400元。緊接於10／18起，再推出化妝品及全館指定消費滿3000元送300元，支付使用icash Pay或icash2.0，滿額加贈200元。

百貨週年慶往往是民眾囤貨美妝保養品的絕佳時機，夢時代2021超強週年慶集結美妝、香氛品牌，共推出近百款南部限定特惠組，凡於10／17前，持icash Pay或icash2.0指定美妝消費滿6000元贈1300元，買越多越划算。

此外，南北百貨再次聯手16大美妝品牌同步推出27組獨家限定優惠，折扣最低45折起，其中還有9款「買一送多」瘋搶組合，如ESTEE LAUDER買1送4穩定肌膚必買水潤發燒組、SHISEIDO買1送6經典夢露超值組等。

3C用品則推出購買指定3C商品單筆滿5000元送300元，刷華南夢時代聯名卡再加贈100元，同時，還獻出年度超強聯名卡滿額回饋，依據不同消費門檻，分別回饋4-6％的刷卡金，最高回饋7000元，趁此時購入心中的夢幻3C用品相當超值划算。

為期21日的夢時代2021超強週年慶，另一吸睛亮點是「超級夢想計畫」滿額抽獎活動，消費累計滿3000元即可參加，將抽出18位幸運兒，送出總價值近佰萬元的精選好禮，其中最大獎為市值逾70萬元的HYUNDAI小休旅「Venue GLC1.6限定版」。

每檔備受矚目的會員來店禮，今年則與北歐繪本主角「MOOMIN」合作，以日常居家為主題，推出3波段高CP值的溫馨實用限量好物，分別為抱枕毛毯組、硅藻土軟式地墊及多功能摺疊桌，夢時代會員消費滿600元並扣抵6點OPEN POINT點數即可獲得。

夢時代表示，民眾期盼已久的五倍券及高雄券即將上路，自10／8(五)起，凡持紙本五倍券參加夢時代振興總動員活動，即可以5000元換購7000元優惠券 (限量3500份)，其中優惠券組合包含6000元的電子特別券及1000元的滿仟抵佰電子優惠券。

此外，也有3000元換購4000元(限量4000份)及1000元換購1200元(限量5000份)的門檻選擇，將紙本五倍券放大加碼更優惠。

而五倍券與高雄券上路時間，正值夢時代週年慶，持紙本五倍券，於夢時代指定消費累計滿5000元即可獲得1000元高雄券(限量20000份)。民眾持1000元高雄券，可再換購1200元優惠券(包含1100元電子特別券及100元滿仟抵佰電子優惠券，限量25000份)，搭配夢時代振興總動員活動中，5000元換購7000元優惠券之方案，最高可獲得8200元之優惠券。