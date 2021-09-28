隨著美國原油生產仍未從8月底颶風過後恢復，截至9月17日當周的天然氣庫存，比疫情前季平均值低5%，歐洲天然氣庫存更低於15%，大陸煤炭庫存也面臨超低水位，導致各項能源商品價格飆升，主要跟能源生產趕不上經濟復甦需求。專家就警告，全球市場出現嚴重能源荒。

截至台灣時間28日晚間5點15分，布蘭特期油每桶上漲0.70美元或0.89%、暫報79.42美元，逼近80美元大關；西德州中級原油期貨每桶上漲0.85美元或1.13%、暫報76.30美元。10月交割的天然氣期貨價格則是在周一勁揚11%，收在每百萬英熱單位（mmBtu）5.706美元，創2014年初以來最高收盤價。

隨著北半球逼近冬季，歐洲與亞洲的庫存卻維持低檔，美國原油生產則是還沒從颶風摧殘後恢復，導致下半年原油等能源商品價格持續走高。

大陸發電廠煤炭庫存也維持低檔，導致今年黑色系期貨價格飆漲，大陸煤炭價格打破歷史新高，較同期多出2倍，北京當局甚至為了調控價格，一度呼籲產煤大省增產，但這也與大陸「能耗雙控」政策背道而馳，甚至在近期因為產電獲利轉虧、地方政府突襲推出限電令，導致大陸10多個省分出現供電困境。

天然氣市場部分，與去年同期相比，美國近月天然氣期貨價格飆漲140%，歐洲大漲500%，東北亞更飆升超過600%。Vitol執行長Russell Hardy指出，庫存偏低與大陸需求強勁，全球天然氣價格來到極端值，預料有5年多頭行情。去年異常寒冷的冬季，讓北半球的能源價格飆升，西方國家當時天然氣庫存大減，事後庫存也未補足，讓天然氣報價來到破天荒價格。

花旗預估，明年歐、亞天然氣報價，可能上看每百萬英熱100美元。

據《華爾街日報》日前報導，能源巨頭艾克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍（Chevron）面臨投資人壓力，要求將能源開採的環境破壞降至最低，主要是近年來氣候變遷議題延燒，預料減碳行動將傷害大宗貨物商品生產，導致相關能源價格飆漲，大宗貨物商品價格將走向新階段，也就是供應不穩定，價格也隨之波動的情況。