賈靜雯、修杰楷甜蜜現身，代言拍攝LIXIL驪住集團首支海外版形象廣告。（台灣驪住提供）

台灣驪住LIXIL旗艦展示中心，呈現最完整的時尚家居Total Solution。（台灣驪住提供）

罕見同框的賈靜雯、修杰楷夫妻，近期為居家品牌LIXIL驪住集團，以夫妻日常為題合體拍攝形象廣告，兩人於片中有吵架戲，原先想於家中練習吵架，怕現場尷尬的兩人，實際拍攝時才發現易如反掌，賈靜雯笑說：「（我）想平常是怎樣虐待他，好呀！火力全開是不是？老娘跟你拼了！」也讓修杰楷要她別走心。

對於家中生活品質都十分注重的兩人，此次一到拍攝廣告的現場便十分興奮，更直言：「非常喜歡（現場）廚房的環境，拍完立刻換家裡的水龍頭」。此次台灣驪住延續日本LIXIL人文幸福精神，攜手知名導演蕭雅全、賈靜雯、修杰楷拍攝首支海外形象廣告「因為LIXIL，家成為完整的家」，結合品牌旗下日本建材、住宅設備的頂尖品牌TOSTEM、INAX、SUNWAVE，以及GROHE、American Standard歐美指標性衛浴品牌，從廚房、浴室、窗邊等空間，豐富消費者的居家生活。