台北市捷運萬大線工地稍早驚傳工安意外，1名67歲工人進行潛盾隧道工程時，遭鑽地機重擊夾傷頭部，當場失去意識，警消到場時傷者已無生命跡象，現已緊急急救。北市捷運局表示，該處已停工進行調查，未來也會提供家屬慰問金，工人所屬廠商也會處理後續作業。

北市捷運局表示，發生地點在萬大線LG04加蚋站隧道，因該隧道已經貫通，工人正在做潛盾機拆解，繼續下一個隧道貫穿，但在拆解過程中，潛盾機中間的殼滑動脫落，工人遭夾傷、頭部受創。

現場其他工人及消防人員發現後，緊急將工人從事故點運到潛盾機的發進井，再用吊車吊出，救護人員現場進行CPR近半小時，但生命跡象仍不明顯，目前已送至台大醫院搶救。

針對受傷工人後續處置，捷運局表示，相關保險都會有，主要廠商大陸工程、工人所屬廠商及市府也會協助處理後續，並提供家屬慰問金，目前現場也已經停工進行相關調查。