召集人楊正中強調，市議會在108年附帶決議，就要求地政局要訂定合理各單位執行率並加以控管。（陳世宗攝）

「每一公帑都應花在刀口上！」台中市議會交通地政委員會28日審查地政局109年度決算。市議員陳淑華、楊正中等痛批說，各單位執行地政局3大基金執行率偏低，要求地政局在審核預算給各單位時，務必考量到申請單位的執行率再核撥，避免重蹈申請納稅人的納血汗錢卻又執行率不佳的覆轍。地政局長吳存金說，各單位最近執行率有上揚。

地政局的平均地權、重劃、區段徵收等3大基金，一直被視為市府的「小金庫」，很多局處有急用或公務預算較難通過時，即申請支用3大基金來執行。市議會交通地政委員會今天審議去年度地政局決算。

市議員陳淑華說，各單位支用地政局平均地權基金、重劃基金、區段徵收基金3大基金，其中全年支付數26.13億，只佔可用預算數84.77億的3成，顯示各單位支用3大基金執行率過低。

陳淑華表示，支用基金市府各單位所提計劃應該要管控，不可浮濫，有的單位執行率只有2成、3成，甚至有的執行率幾乎是零。執行率太低的單位未來不應再提出支用，避免3大基金淪為提款機小金庫。

吳存金指出，在審議預算考慮到申請單位例年執行情形會看往年的執行率，再核撥給需求的單位，如果執行率偏低就不會核准過多的預算，最近執行率有上揚，該局也跟相關單位橫向聯繫要求分年編列。

召集人楊正中強調，市議會在108年附帶決議，就要求地政局要訂定合理各單位執行率並加以控管；否則未來不得再支用，但問題依然存在，至今仍然我行我素。