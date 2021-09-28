雲林離島工業區新興區斥資百億元，以填海造陸興建283公頃土地，完成後閒置近20年，去年4月由碩力光電公司投資太陽能發電，總面積226公頃，預計明年4月完工，打造全台規模最大的單一太陽能案場。雲林離島工業區服務中心表示，新興區的啟動，可望帶動整個離島工業區進一步的發展。

雲林離島工業區由經濟部工業局主導開發，規畫為麥寮區、新興區、台西區、四湖區，經過20餘年，目前僅麥寮區台塑六輕成功營運，新興區由榮工公司開發後閒置多年，台西區現今多為海埔新生地魚塭，四湖區則完全未開發仍是一片汪洋。

新興區原本規畫4區共991公頃，榮工公司填海造陸完成東2區283公頃便停止開發，閒置多年成為全國最大「蚊子地」，2008年台塑煉鋼廠、中油國光石化曾有意進駐，但後來均因環保、地方反對等問題而無下文。

雲林離島工業區服務中心主任吳政展表示，服務中心依據經濟部指示，於2020年4月24日與碩力光能公司簽訂土地租賃契約書並辦理公證作業，5月8日完成土地點交事宜，在新興區開發226公頃太陽能案場，過程順利，可望於明年4月完工。

吳政展說，雲林離島工業區位處國境之西，比鄰平疇、陽光充足，是推行綠電的絕佳所在，工業局十分看好未來成為綠能重鎮，新興區閒置多年，終於能在明年看到太陽能發電動起來，對於未來雲林離島工業區的發展是個好的契機。