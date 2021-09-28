（取自朱立倫臉書）

朱立倫當選新一任的國民黨主席，在臉書貼文表示，他的長期主張就是「一中」就是中華民國，「尊異」，就是尊重我們的民主自由。反觀蔡英文過去曾認為「未來一中」、「台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國」、「一中問題必須面對」。朱立倫籲請民進黨看清楚蔡英文主席的論述，再罵人，也要全民一起尋找真正的蔡英文！

朱立倫列舉蔡英文過去的主張，諸如「一中問題必須面對」、「台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國」、「未來一中是台灣民眾的唯一選擇」、「九二精神」最重要的特質就是「交流對話、擱置爭議」、「台灣除了少數原住民以外，大部分都是從大陸移民而來」、「台灣是一個開放性的多元文化，但中國文化仍是核心。」以上都是蔡英文過去的主張。

朱立倫強調，「九二共識、一中各表」是擱置爭議與對岸實際交流互動、累積善意的基礎，我們的「一中」就是中華民國，「尊異」，就是尊重我們的民主自由。兩岸同是炎黃子孫，同樣傳承中華文化！這些都是他長期的主張！

他直言，請民進黨看清楚蔡英文主席的論述，再罵人！請陸委會看淸楚蔡英文總統的兩岸主張是什麼，先做功課，再對外發言！除非以前的蔡英文不見了或失蹤了，全民一起尋找真正的蔡英文！