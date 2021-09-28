新北市三峽恩主公醫院誤打未稀釋的BNT疫苗原液，讓25人打了150人份的疫苗，引發各界質疑為何會發生這種錯誤，根據美國CDC官網公布的資料，原來BNT疫苗的前置作業多達約15項步驟，完整內容曝光後，眾人一看嚇傻，並引起PTT網友熱議，直呼「搞死醫護？」。

有網友在《PTT》轉貼美國CDC公布的BNT疫苗稀釋步驟及完整前置作業中文翻譯如下：

1、從冰櫃取出濃縮疫苗，稀釋前要恢復室溫，可在室溫放置2小時

2、輕輕轉動濃縮疫苗10次

3、目測濃縮疫苗是否為淡白色，若有褪色就要拋棄

4、不可搖動未經稀釋的疫苗，若有搖動要通知藥廠

5、使用酒精片擦拭疫苗瓶蓋與稀釋劑瓶蓋

6、使用21號（或更小）的針筒，抽取1.8毫升的0.9%食鹽水

7、使用正常食鹽水，不能含有防腐劑

8、不能使用抑菌食鹽水或其他稀釋液

9、把1.8毫升的0.9%食鹽水注入疫苗瓶

10、使用同一針筒抽出1.8毫升的空氣，確保瓶內氣壓不變

11、輕輕轉動稀釋後的疫苗10次

12、不可搖動稀釋後的疫苗，若有搖動要通知藥廠

13、稀釋後的疫苗要保存在攝氏2-25度之間

14、減少稀釋後的疫苗暴露在室內光線，避免日光或紫外線直接照射

15、稀釋後的疫苗必須在6小時內施打，否則就要拋棄

貼文曝光後讓眾人看傻，網友紛紛回應「太複雜了吧」、「這麼複雜只要有一環出錯…」、「想搞死醫護啊？」、「15道程序我就不信不會出包」、「先幫醫護QQ」、「我用看的就累了」、「日本就有人打到食鹽水啊」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，參考國外文獻，大劑量接種疫苗後的副作用，以接種部位紅腫與疼痛較為常見，目前還沒有通報任何嚴重不良反應；至於這25人是否該打第二劑，目前的文獻還是傾向要打第二劑。