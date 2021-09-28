行政院長蘇貞昌28日前往立法院施政報告並備質詢，遭遇國民黨杯葛，蘇在藍綠立委拉扯中完成施政報告。（姚志平攝）

行政院長蘇貞昌（右上）28日前往立法院施政報告並備質詢，遭遇國民黨杯葛，蘇上台答覆立委邱顯智質詢時，藍綠立委爆發拉扯衝突，國民黨立委陳玉珍（左下）被推倒在地。（姚志平攝）

朝野立委今天在行政院長蘇貞昌的施政報告時爆發推擠衝突，混亂中國民黨立委拿水潑向蘇貞昌，蘇憤怒表示，「國民黨立委用潑水、暴力的方式，是暴力的政黨」。對此，國民黨立委鄭麗文列舉民進黨昔日的「豐功偉業」反撃蘇貞昌，指「民進黨才是杯葛始祖」。

鄭麗文今日在臉書針對民進黨覺得國民黨在國會潑水抗爭、表達民意是暴力一事，特地幫民進黨複習貴黨的豐功偉業：

2010年7月8日，立法院召開臨時會審ECFA及配套法案，民進黨立委黃偉哲隨手拔起計時器朝著主席台丟去，砸中國民黨立委吳育昇，導致吳育昇委員額頭逢了8針，另外國民黨立委謝國樑，則是被多名民進黨立委抓傷，咬傷手臂。

2012年因為反對美牛開放，民進黨立院黨團進行5天4夜120小時全體總動員，霸佔主席台，阻擋《食管法》的修法。

2013年因核四爭議與公投問題杯葛議事，並要求讓《核四公民投票特別條例》逕付二讀，6度杯葛江宜樺到立法院報告。

2014年民進黨立委陳其邁擔任內政委員會召委，向國民黨立委張慶忠潑水（民進黨有沒有覺得很暴力？）；2015年陳其邁質詢前陸委會主委王郁琦爆出「我恁爸爸啦！」

鄭麗文提問，如果民進黨這些脫序行為是合理的，那國民黨基於議事規則的合法杯葛又豈能被認為不合理？如果國民黨透過體制內的程序或手段來行使職權或是杯葛議事，就被認為是在糟蹋立法院，那過去民進黨的行為又該怎麼評價？

對鄭麗文所列民進黨「豐功偉業」，不少網友附和表示：「以其人之道 還治其人之身，剛好而已」、「對付惡人，不能太斯文」、「戳破塔綠班的謊言⋯⋯⋯雙標到不行」、「戰鬥藍 加油!加油！」、「雙標塔綠班啊」。