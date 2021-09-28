9月27日，第十三屆“重慶·臺灣周”活動在渝開幕。兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，市委副書記、市長唐良智出席開幕式並致辭。

第13屆"重慶.臺灣周"27日上午在重慶市世紀金源大飯店宴會廳開幕。（圖片／方博文）

海峽兩岸關係協會副會長周寧代表國務院台辦致辭。臺盟中央常務副主席李鉞鋒出席活動。中國國民黨前主席連戰向“重慶·臺灣周”活動致賀信。兩岸企業家峰會臺灣方面理事長劉兆玄、臺灣商業總會理事長許舒博、臺灣電電公會理事長李詩欽通過視頻致辭。新黨前主席郁慕明和全國臺企聯會長李政宏分別致辭。

郭金龍表示，兩岸要堅定信心，同心同行。實踐證明，大陸經濟穩中向好、長期向好的態勢沒有改變，大陸完備的工業體系和巨大的投資潛力沒有改變，大陸以人民為中心為兩岸同胞共謀福祉的初衷不會改變。希望兩岸企業家看清歷史大勢，擔當民族大義，扛起時代重任，主動適應新發展理念，積極融入新發展格局，搭上祖國大陸高質量發展的快車，共同壯大中華民族經濟。兩岸要崇尚創新，共建共用。我們將堅持創新驅動發展戰略，加大科技投入，狠抓創新體系建設，加強知識產權保護，推動實現依靠創新驅動的內涵型增長，為兩岸經濟合作注入不竭動力。臺灣不少企業在創新方面具有獨特優勢，可以更多參與到大陸創新發展的浪潮中來，彙聚更大的創新合力。希望兩岸企業家把握科技創新機遇，用好惠臺利民政策，加速科技成果向現實生產力轉化，挖掘疫後經濟增長新動能，攜手實現跨越式發展。兩岸要攜手築夢，共贏未來。長期以來，兩岸企業家為衝破阻礙兩岸發展的桎梏作出了積極努力和重要貢獻，自身事業也從中受益良多。企業家是社會精英，既要對市場負責，也要對社會負責，應該為維護國家統一和促進兩岸融合發展作出貢獻。兩岸要團結一心、克難前行，為兩岸經濟合作營造良好氛圍和條件，在合作共贏中續寫企業成功的新篇章，推動兩岸關係和平發展、融合發展，共同造福兩岸同胞。

唐良智代表市委、市政府，代表陳敏爾書記，歡迎各位嘉賓出席“重慶·臺灣周”，向長期關心支持重慶發展的兩岸朋友表示感謝。唐良智說，我們深入貫徹落實習近平總書記關於對臺工作的重要論述，秉持“兩岸一家親、共圓中國夢”理念，不斷深化渝臺合作，推動經貿互促共進、企業互利共贏、人員互動交流，重慶已成為臺企投資重要目的地，臺灣已成為重慶第五大貿易夥伴。當前，重慶正緊緊圍繞把習近平總書記殷殷囑託全面落實在重慶大地上這條主線，立足新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局，搶抓成渝地區雙城經濟圈建設重大機遇，加快建設內陸開放高地、山清水秀美麗之地，推動高質量發展、創造高品質生活，努力在推進新時代西部大開發中發揮支撐作用、在推進共建“一帶一路”中發揮帶動作用、在推進長江經濟帶綠色發展中發揮示範作用。海峽兩岸同根同心，兩岸同胞親望親好。“重慶·臺灣周”日益成為推動兩岸交流的綜合性平臺。我們願以“重慶·臺灣周”為載體，持續深耕基層，推動渝臺交流向民間延伸、向基層拓展；持續深耕經貿，構建更加緊密的產業鏈供應鏈網路；持續深耕人文，鞏固好發展好兩岸共同的文化紐帶。我們期待更多臺灣同胞到重慶這座“近者悅·遠者來”的城市，感受“山水之城·美麗之地”的獨特魅力；我們相信只要兩地人民攜手“行千裏·致廣大”，渝臺合作的明天一定更加美好。

開幕式致詞代表重慶市長唐良智。（圖片／方博文）

周寧表示，祖國大陸的發展進步為兩岸經濟合作特別是臺企臺胞在大陸發展提供了廣闊舞臺和更大空間。希望廣大臺企臺胞把握大陸新發展階段的巨大機遇，主動適應新發展理念，積極融入新發展格局，在參與民族復興中實現更好發展。國務院台辦將一如既往支持兩岸同胞投身渝臺交流合作，繼續助力重慶成為臺企臺胞投資興業、安居樂業的熱土。

劉兆玄表示，臺灣企業要充分把握大陸發展機會，促進兩岸產業互利雙贏，為兩岸新時代的融合發展開啟更廣闊的新空間。臺灣與重慶之間有著深厚的淵源，兩岸企業家峰會臺灣方面將持續促進渝臺產業界緊密交流對接。

郁慕明表示，目前，重慶已經成為臺企投資的重要目的地，臺灣已經成為重慶第五大貿易夥伴。希望有更多臺企臺胞到重慶來、到大陸來加強交流、攜手合作，共享新機遇、融入新格局，讓渝臺合作更上一層樓。

臺灣代表新黨前主席郁慕明致詞。（圖片／方博文）

李政宏表示，在深度融入新發展格局的過程中，重慶將迎來更大的發展空間和機遇。全國臺企聯將以本次活動為契機，與重慶市共同搭建合作平臺，發揮各自優勢，開展更多務實高效的合作，實現互利共贏。

本屆“重慶·臺灣周”以“共享新機遇·融入新格局”為主題，開展四大板塊14個分項活動，旨在引導臺企臺胞把握新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局，參與“十四五”規劃實施和成渝地區雙城經濟圈建設等國家發展戰略，持續打造兩岸綜合性交流平臺，不斷深化渝臺經濟文化交流合作。

兩岸企業家峰會秘書長林軍，兩岸企業家峰會資訊產業合作推進小組召集人劉利華、中小企業合作暨青年創業推進小組召集人張衛國，市領導李靜、杜黎明、蔡允革、張玲，部分省市台辦、臺協，全國臺企聯，臺灣工商團體、知名企業，大陸有關企業的嘉賓代表，以及兩岸專家、學者、媒體和市有關部門、區縣負責人參加。

開幕式前，李靜會見了出席活動的部分重要嘉賓。