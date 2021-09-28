台灣大哥大、台北富邦銀行聯手，全新打造新一代「台灣大哥大Open Possible聯名卡」今舉辦上市記者會，邀請「舉重女神」郭婞淳代言；為這張電信神卡鍍金，直接升級為電信業界最高的5.5％電信費回饋，還能聰明整合電信消費數據，讓申辦流程更簡易、核卡效率更迅速。

北富銀總經理程耀輝表示，「台灣大哥大Open Possible聯名卡」不僅是一張聯名卡，更是全新的金融生活體驗，透過金融科技「信用比錢更好用」，電信資訊、帳戶整合讓申辦流程更簡單，未來希望吸引台哥大10％的電信用戶(現有420萬)申辦，也能吸引新鮮人、自營商等，透過多元數據驗證，解決沒有財力證明的痛點。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大持續升級用戶服務，繼上周宣布與Apple合作後，今再與集團夥伴北富銀聯手，「台灣大哥大Open Possible聯名卡」，所建構的是「超5G生活提案」，聯名卡用戶不僅可獲得5％的5G電信帳單高回饋，同時也享有5％影音娛樂、購物等生活回饋，綁定北富銀數位存款帳戶扣繳「台灣大哥大Open Possible聯名卡」卡費，各項回饋通通再加碼0.5％，直接升到5.5％。

郭婞淳表示，電信神卡除了繳電話費有優惠外，包括加油、或是到麥當勞與星巴克等icash十大餐飲通路消費，都能獲得最高5.5％的回饋，更特別的是，這張聯名卡到台灣大哥大購買iPhone 13，還能獲得額外的優惠，絕對是果粉入手新機最實惠的選擇。