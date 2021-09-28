日本天團嵐（Arashi）成員櫻井翔、相葉雅紀今（28日）突然各自發表結婚喜訊，一次死會兩位傑尼斯男星，震驚日本演藝圈。隨後日本媒體也迅速了起底櫻井翔與相葉雅紀妻子身分，令不少網友恍然大悟：「一看就是慶應那位吧！」

日本天團嵐繼二宮和也2019年與前主播伊藤綾子結婚後，今日又有2成員同時宣布死會升格人夫，那就是現年39歲的櫻井翔與38歲相葉雅紀，經紀公司對此回應，櫻井翔、相葉雅紀分別在最近提交結婚登記並與另一半同居，兩位女性並未懷孕，至於婚禮細節也尚未確定。

櫻井翔曾被拍到與慶應校花女友赴越南婚前旅行。(取自日網)

不過手腳迅速的日本媒體，也很快地起底出櫻井翔、相葉雅紀兩人妻子身分。根據報導指出，櫻井翔的新婚妻子是他就讀慶應大學時，關係就不錯的同學，曾任職電視台，認識超過10年的兩人，在交往期間分分合合，復合後約莫交往2年決定結婚；相葉雅紀則是與妻子愛情長跑10年，女方比他還大1歲。

櫻井翔、相葉雅紀妻子身分分別被曝光後，引發網友熱議「果然是miss慶應，不容易啊」、「很符合他啊，以前說不會一見鍾情，始終想要一個自己的圈子認可的人吧。慶應的圈子，不是娛樂圈」、「miss慶應好能忍啊」。

櫻井翔早前曾被踢爆與慶應大學的同學兼校花高內三惠子交往，兩人還前往越南婚前旅行，只是兩人感情分分合合，去年櫻井翔更被爆料腳踏兩條船，被拍到與一位神似廣瀨愛麗絲的正妹約會，令粉絲相當傻眼。

同時更有日本媒體報導指出為何櫻井翔與相葉雅紀選在同一天宣布婚訊的原因，由於明天是自由民主黨總裁（黨主席）選舉結果出爐的日子，所以才會選擇今日發表，避免婚事搶鋒頭。