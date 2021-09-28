This is What a Chinese Stealth Warship Looks Like on Radar -- USNI Newshttps://t.co/SJ0jiSRUF5 pic.twitter.com/6nlt063i2D — USNI News (@USNINews) September 27 2021

現代軍艦為加強生存能力，近20年來常在艦體加入匿蹤設計，包括斜角外型、使用雷達吸收材料（RAM）等。但「美國海軍學會新聞網」（USNI News）27日指出，在使用合成孔徑雷達（SAR）偵察衛星之下，中國大陸海軍的22型匿蹤飛彈快艇不僅無所遁形，更由於其獨特的外型設計，反而更容易被分析人員辨認。

「美國海軍學會新聞網」根據美國商業衛星新創公司「Capella Space」提供的衛星照片指出，雖然大陸22型飛彈快艇擁有十分完整的匿蹤設計，甚至連窗框都設計成鋸齒狀以減少雷達波反射，但在遭到衛星用低雜訊、特高解析度（VHR）合成孔徑雷達觀測時，其設計並未帶來太多好處，反而因為外型過於獨特，而能夠相對容易地被情報分析師辨識。

22型飛彈快艇北約代號「紅稗級」（Houbei class），自2004年開始服役，建造數量達80艘以上，通常以單一艦種的戰隊形式進行作戰，每個戰隊由8艘22型飛彈快艇組成，因此共能運用64枚鷹擊83反艦飛彈，主要在近岸範圍藉高航速和高生存性擔當「反介入／區域拒止」（A2AD）火力平台。

「美國海軍學會新聞網」承認，偵察衛星所利用的雷達角度和頻率，與一般水面搜索雷達及飛彈尋標頭相當不同，因此這並不代表22型飛彈快艇的匿蹤設計已一無是處。不過目前只要利用商用偵察衛星，便能獲得即時性的偵照影像，代表其部隊的行動模式將更加容易遭到破解。