國民黨主席朱立倫今日下午出席基隆謝票茶會，議長蔡旺璉、副議長林沛祥與多位議員、黨代表、地方大老到場。朱表示，目前是國民黨最團結的時候，不論上周投給哪一位候選人，都是投給國民黨，大家都是一家人。

朱立倫說，黨主席選舉就像是選隊長、選總教練，每個人都有各自不同想法，如果民進黨想製造分裂，應該到此為止，國民黨會團結在一起，他會讓國民黨變得更大、更好、更強。

國民黨主席朱立倫今日下午出席基隆謝票茶會。（陳彩玲攝）

朱立倫指出，這段時間以來，他聽到很多人反應無法投票，因為是失聯黨員或沒繳黨費，但黨部從來沒有要他們回到國民黨，因此，他現在發出召集令，要讓目前37萬黨員增加至47萬、57萬，把認同國民黨的支持者與黨員找回來，並肯定立院黨團的戰鬥力，他也會讓國民黨愈來愈有戰鬥力。

朱立倫提及，兩岸恢復交流，但民進黨很不成材，只會逢中並反，兩岸再這樣下去，只會陷入兵凶戰危的狀況，他不怕被抹黑、抹紅與1450，會持續展開各種社會力的交流。

朱立倫表示，他當選後陸續接到美國AIT、日本以及各國的賀函，國民黨會與國際連結與密切聯繫，讓國民黨獲得國際尊重，接著是團結戰鬥的開始，把各地方贏回來、把基隆贏回來。