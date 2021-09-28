澎湖縣國土保安林地解編終於露曙光，澎湖縣議長劉陳昭玲為民請命爭取10多年，28日議會臨時會程縣長賴峰偉專案報告，已與農委會林務局達成共識階段性釋出，澎湖成功跨出第一步。

澎湖縣面積約1萬2796公頃，保安林地有20處，總面積高達529公頃，佔全縣面積超過4％，大多數是防風保安林及土砂捍止保安林。

保安林地多環繞澎湖縣風景最美的海岸線，中央主管機關屬農委會林務局，早年設置目的為防災防風及涵養水份等功能，如今已不合時宜，更嚴重阻礙澎湖觀光發展。

爭取私有保安林地解編還地於民，澎湖縣議會受民所託年年提出檢討，建請專案解除保安林地限制，也希望活化土地再利用，與社區合作強化林地撫育管理，營造社區新風貌。

議長劉陳昭玲領頭羊多次振臂高呼，要求每10年定期施行檢訂，研議各保安林存置必要性，同時開發保安林地投入地方重大建設。

縣府專案報告指出，已積極與林務局研商達成共識，同意未來保安林地檢訂時主動排除私有地，解編土地以林業或農牧用地優先；尤其去年開放啟用的新旅遊亮點「龍門閉鎖陣地」是最成功例子，回歸地方自主管理，活絡經濟開創新商機，打造觀光新亮。

議會決議，專案報告雖有呈現執行策略，但是實施期程未能有詳細規畫，建請縣府仍應將未來辦理工作項目內容與時間等預先訂定，以提升解編整體工作成效；如有必要請行政處予以列管，彰顯縣府施政績效。