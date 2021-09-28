台股今(28日)開低震盪走低，終場收在17181.44點，下跌132.33點，驚險守住半年線，三大法人全數賣超，其中以外資賣超139.55億元最多，外資賣超最多的是群創，單日賣超3萬5130張，包括台積電、貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等拖累大盤指數的個股，也全都在外資賣超之列。

前一天才上演拉尾盤秀的台積電今日開盤即跌破600元大關，終場收在594元，下跌8元，跌幅1.33%，拖累大盤指數壓低近67點；長榮收在125.5元，陽明收在119元，萬海收在203.5元，3檔跌幅從2.16%到4.56%，合計拉低指數約19點，光是這4檔就使大盤下跌近86點，今日全在外資賣超前20大名單之列。

外資今日賣超前20大個股依序為群創、長榮、集盛、彩晶、聯電、元大台灣50（0050）、中鋼、鴻海、永豐餘、華新、正隆、永光、南紡、陽明、大同、永豐金、聯成、華紙、台積電、萬海。

其中包括2檔面板股，除了賣超第1名的群創，也賣超彩晶1萬2826張，不過，另一檔面板股友達則是外資買超第15名，共買超2722張，且外資已連續3個交易日買超。

另外，外資今日也大賣貨櫃三雄，以及聯電、中鋼、鴻海、台積電等大型權值股。

外資今日買超前10名個股則為台聚、中信金、英業達、長榮航、南亞科、國泰金、華航、國喬、國泰智能電動車、華夏，買超最多的台聚，單日買超2萬4737張。