心臟病是國人第2號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，如加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年合計奪走5.4萬條人命。世界心臟聯盟將2021年世界心臟日（9月29日）主題訂為「用愛連心」，呼籲大家用心連結自己與親友，彼此為心臟健康做出積極的改變。國健署也提出護心3秘訣，讓民眾為自己和親友做好健康管理。

依據國健署運用94-104年三高調查檔資料，串接105-106年健保就醫資料，分析6558位個案發現，高血壓、高血糖、高血脂之個案後續發生心臟病的風險分別是一般人的1.78倍、1.47倍及1.43倍。民眾亦曾因三高長期固定在醫院就診，恰逢疫情嚴峻，出現胸痛、冒冷汗等不適症狀，卻不敢就醫，撐到最後一刻才送急診，診斷是心肌梗塞，因病情嚴重預後狀況很差，讓人遺憾又難過。

世界心臟聯盟及美國疾病管制與預防中心調查指出，民眾對疫情產生恐懼，就醫回診及急症就醫人數急遽減少，導致加重病情甚至危害生命。國健署署長吳昭軍提醒民眾，有三高或心血管疾病的者若發現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病徵時，不要擔憂疫情而害怕就醫，應把握黃金治療時間，才能增加復原機會。

世界心臟聯盟將2021年世界心臟日（9月29日）主題訂為「用愛連心」，呼籲大家用心連結自己與親友，彼此為心臟健康做出積極的改變。國健署與中華民國心臟基金會一同響應辨理記者會，舉辦臉書網路圖文衛教宣傳活動，並與國民阿嬤陳淑芳合作，打造心血管疾病防治長輩貼圖，提供民眾製作屬於自己的貼心叮嚀，透過轉傳關心親友健康與接收心血管疾病防治健康資訊。

國健署亦提供護心3秘訣，讓民眾為自己和親友做好健康管理：

1.力行護心行動，時常關心自己與親友，彼此都要保持健康飲食，適量多次飲水、規律運動、遠離菸酒、定期健檢，做好自主健康管理；

2.善用安心科技，可透過國民健康署「慢性疾病風險評估平台」(https：／／cdrc.hpa.gov.tw／index.jsp)，了解5種慢性疾病風險(冠心病、糖尿病、高血壓、腦中風、心血管不良事件)，並建議算完風險後應落實健康指引，才能降低罹病風險。若有三高及心血管疾病則應維持正常作息，規律服藥，切勿自行依症狀調整藥量或停藥，並定期回診追蹤(可透過健保署因應疫情指定院所開設之「視訊診療門診」或就近於社區診所就醫)，與醫療人員合作做好個人疾病控制。

3.持續用心防疫，落實勤洗手、戴口罩、維持社交距離，並配合政府防疫措施及確保個人健康。