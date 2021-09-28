中信兄弟28日做出人員異動，將「工具人」林志綱拉上一軍，總教練林威助表示，主要是考量江坤宇即將要去打疫苗，加上球隊外野也缺人手，所以需要有1個內、外野兼具的人，「現在看起來志綱是不錯的人選。」

兄弟本土投手黃恩賜前天僅投1.1局就退場，隔天球隊將他下放二軍調整，「助總」表示，在他下二軍前有與他聊過，黃恩賜反應肩膀不會痛，但就是丟起球來不太順，「我是覺得他的手肘、肩膀位置有越投越低的感覺，球速也沒有，去二調整一下投球機制對他會比較好，目前應該是還不用去醫院檢查。」至於黃恩賜的先發輪值空缺，林威助說：「陳琥有機會頂替輪值，加百利也是個人選。」

降下黃恩賜後，兄弟拉上去年季中選秀選進的林志綱，林威助解釋主要考量點，「原本有想要拉（岳）政華、（黃）韋勝，但剛好他們昨天都去打疫苗，（陳）文杰狀況也沒特別好，（林）書逸腳傷也剛好，（周）思齊也還在受傷中，阿坤（江坤宇）也要去打疫苗，如果他打完疫苗後有不適的話，最好有1個內野兼外野的。」

生涯首度升上一軍，林志綱坦言緊張，「心情、舉動都像是剛打球的小朋友。昨天收到通知腦中一片空白，教練、學長叫我放開來打，照著二軍的節奏去走。」

過去高中時林志綱蹲捕為主，但也會守內野，來到大學後前2年以內野為主，之後主守外野，他坦言私心最愛的位置仍是捕手，「現在就是扮演好工具人的角色，各方面都要練紮實一點。」他自認自己各方面表現都滿平均，「但最主要是在心理層面，要更放開一點。」

如願獲得來到一軍的機會，到球場後林志綱就先去跟總教練林威助打招呼，「他問我『我可以嗎？』，我說可以，他問我『可以什麼？』感覺他好有威嚴，但我跟他說『我準備好了。』」