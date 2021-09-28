民權大橋作為往來內湖、松山的重要幹道。（摘自Google Maps）

搶錢？國民黨北市議員李明賢今日爆料，作為往來內湖、松山的重要幹道民權大橋，時常有員警躲在橋後偷拍，近5年來超速被拍照取締高達2萬5822件，平均1年近6000張，平均每天約為15件，質疑交通警察根本是為了業績衝罰單。

交通警察大隊表示，該路段上橋處已依規定於前100公尺設立告示牌及「前有測速照相」警告牌面，提醒用路人注意，且員警執勤時均著制服，符合警政署作業規定，為維護用路人安全及權益，警方將協調增設警告牌面提醒民眾遵守速限規定。

台北市議員李明賢今日質詢交通警察大隊，質疑為何警方為何躲在暗處取締超速，不正大光明站出來。（北市議員李明賢提供）

台北市議會交通委員會上午進行工作報告，李明賢質問交通局長陳學台，現行規定是否有授權警察可躲起來拍照？陳表示「現在不應該這樣做，有違反規定」，李則隨後拿出警察躲在民權橋後方的照片，質疑警方未按照規定取締超速。

李明賢指出，警察躲的地段恰好是橋的上坡，民眾上坡後隨即減速，這種做法不一定安全，他調閱2017年至今民權大橋違規件數，發現每年竟開6000多張罰單。但弔詭的是，松山到內湖的開單數為零，內湖到松山這端卻是每天平均20多件，難道警方有刻意針對內湖居民？

交通大隊對此回應，按照現行規定，測速照相設備前1到300公尺需設立告示牌，由於松山到內湖這段因客觀條件上無法設置，因此沒有取締；內湖到松山這段則有照規定辦理，員警執法範圍也是在道路範圍內，符合規定，會加強取締也是因該路段近5年來事故近500件。

不過，這項回覆讓李更氣，質疑警察明明都躲在橋後，為何不光明正大站在橋中央，同時設置明顯的告示牌，增強提醒效果，他痛批執法不能本末倒置。交通大隊最後也承諾會增加警示效果，並請同仁進行改善。