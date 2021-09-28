紅葉國小學生將製作水泥小花贈送給班導師。（台泥提供／蔡旻妤台東傳真）

台泥綠能至紅葉國小舉辦水泥手作工作坊，與校長方穎豐（左一）、延平鄉長胡黃廣文（左三）合照。（台泥提供／蔡旻妤台東傳真）

台泥綠能至紅葉國小舉辦水泥手作工作坊。（台泥提供／蔡旻妤台東傳真）

台泥綠能28日至台東縣延平鄉紅葉國小舉辦水泥手作工作坊，與全校師生體驗水泥手作盆器，學生首次接觸水泥手作直呼可愛。紅葉國小方穎豐校長表示在地資源有都市孩子學不到的內涵，盼能結合教育讓孩子更了解紅葉地熱溫泉。

今天是928教師節，學童在刻有老師名字的水泥花花瓣上，印上各色的指印，拼湊成別具意義的紀念禮送給老師，在場收到的教師格外驚喜。活動由台泥綠能公司透過水泥手作工作坊以及綠能知識教育課程，與頗具盛名的紅葉國小共同合作，讓這所歷史悠久的小學，除了全校投入的棒球運動外，也能注入更多新的環境教育資源。

紅葉國小方穎豐校長表示，紅葉的孩子對於當地溫泉地熱自然資源，基本上都不太清楚，這些地理環境、產生原因及知識很薄弱，更別說它能轉化成地熱能量發電，所以才要跟綠能教育結合，他認為紅葉的孩子學習上少了溫泉這項珍貴的在地資源，而這裡有都市孩子學不到的內涵，希望藉由台泥綠能和雲朗觀光一起來努力。

對於水泥手作工作坊首度前進台東縣延平鄉，延平鄉長胡黃廣文指出，很高興台泥來到紅葉國小，讓孩子知道水泥不只是建築材料、還可以做成手工藝品，透過手作培養展現創意。

台泥綠能2020年9月與雲朗觀光集團共同取得延平鄉紅葉地熱發電及溫泉觀光園區開發與經營，目前已完成第1階段800公尺的探勘井鑽探，預計2022年中將重新開放紅葉溫泉遊客服務中心，預計提供溫泉、冷泉、餐廳和對大眾開放的戶外休閒廣場，並將著力於地方觀光人才的培育，並結合在地觀光產業發展包括遊程、旅宿、美食、農作等，期許將紅葉打造成讓世界看見延平鄉的一扇窗。