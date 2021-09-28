台南市政府9月到11月將連辦3場大型就業博覽會。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市在南科和沙崙智慧綠能科學城帶動下，近3年吸引投資總額高達1.3兆元，帶來近3萬個就業機會，產業鏈逐漸成形；台南市政府指出，台南今年上半年失業率3.9％，在六都當中與台中並列最低，更低於全國3.93％，市府9月至11月連辦3場大型就業博覽會，為廠商找人才、為市民找工作。

台南市長黃偉哲就任將滿3年，積極打造優質產業投資環境，在南科與沙崙智慧綠能科學城兩大引擎帶動與結合優勢產業下，3年招商投資總金額高達1.3兆元。

黃偉哲說，為在地鄉親找好工作，要用優質職缺吸引青年南漂，除招商引資帶來優質企業進駐，也持續辦理大型就業博覽會媒合人才與職缺，9月25日剛辦理完畢的「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，當天媒合率達52.57％，成績亮眼。

隨著台南市產業鏈生態更加成形，相互加乘帶動下，台南產業產值與投資台南熱潮可望持續成長，聯電也在今年宣布於南科增加產線，預計將於2023年第2季投入生產。

黃偉哲強調，市府團隊將持續建構優質投資環境，採取一站式專人專責的客製化投資服務，針對各項重大投資案，市府團隊也會在法令許可規範內加速行政程序，跨局處合作解決問題，以高行政效率創造更好的投資服務。

統計今年1至8月，台南新增210家投資案，吸引208億元投資額，創造400億元產值，創造5407個就業機會，每月由黃偉哲親自召開投資會報，列管2億元以上重大投資案共93案，投資額達3085億元，顯示台南各項經濟活動持續熱絡。

黃偉哲說，台南疫情控制佳，產業經濟已復甦，國際知名GPS大廠Garmin、日系品牌三井outlet等企業均進駐台南，日前誠品生活也攜手碳佐麻里宣布進駐南區投資開發。為回應企業用人需求以及市民求職需要，9到11月共辦理3場大型就業博覽會，為廠商找人才、為市民找工作。