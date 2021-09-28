新北市一名人妻小美（化名）因為水餃認識常客阿本（化名），2019年4月間轉行做直銷賣益生菌 ，也找阿本加入，2人因為工作關係越走越近，卻也發展出不倫戀，從當年8月到2020年10月間，陸續到摩鐵發生性關係，還大搞車震，期間共激戰15至20次，直到小美的老公阿達（化名）看到妻子全身都是「吻痕」，才驚覺自己頭頂發光，氣得對阿本提告求償100萬元，法院日前判決出爐，判決阿本應賠償30萬元。

阿達控訴，妻子本來在市場擺攤賣水餃，阿本是常客，妻子後來轉行做直銷，就拉了阿本加入，加上2人有借貸關係，雙方越走越近，多次以交付直銷商品、還錢為藉口相約見面，進而到摩鐵與車子裡發生性關係，他後來在妻子身上發現多處吻痕，妻子才坦承與阿本發生15至20次性行為，因而決定向阿本求償100萬元。

阿本出庭時辯稱，不知道小美已婚，2人也沒有發生侵害阿達配偶權的事，他是向小美購美水餃相識，但沒聊到她的婚姻狀況，後來小美改行做直銷，雙方才因工作關係相約見面，並沒有到摩鐵發生性行為。

小美則證稱，她為了獲取業績，曾向阿本借款2萬元，扣除阿本向她拿益生菌的錢，她匯還7千元給阿本，2人在2019年8月到2020年10月間，就摩鐵發生性行為，從一個月一次，到半個月一次，再到一星期兩次，2020年10月26日還直接在車上做起來。

新北地方法院勘驗各項事證後，不採信阿本的辯詞，另審酌人夫與妻子為了孩子監護權問題遲遲沒有離婚，判阿本應賠償人夫30萬元，全案仍可上訴。