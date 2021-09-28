「全糖甜欣」王欣晨（Amanda）發行數位EP《每天都是紀念日》，主打歌〈生活就算煩了一點〉輕快活潑，MV別開生面，請來「熊貓大軍」一起跳舞，還出現「狐狸先生」別有居心搭訕，整支MV輕鬆有如動漫充滿童趣，王欣晨表示：「不管生活有多煩悶、多大壓力，『欣』時代女性也要留給自己自由呼吸的空間，正能量過每一天！」至於發現男神若是渣男？她不假思索霸氣說：「就要勇敢的呸呸呸，斷捨離我就問！」此外，今天是一年一度教師節，王欣晨很懷念中學時的體育老師，「老師開啟了我的運動細胞和對球類活動的興趣！」回想在學生活充滿快樂回憶，但最讓Amanda印象深刻的是，「體育老師總誇我力氣大，把我當男的看！」王欣晨想對老師說聲：「教師節快樂！」更打趣說：「難怪我跳舞也很有力道，謝謝老師的慧眼。」但不忘撒嬌：「我也很Lady啦～」

王欣晨出道僅兩年多，歌唱事業蒸蒸日上，至今發片有12首歌曲搭上６部戲劇的片頭、片尾曲，被封為「OST小天后」，最新歌曲〈生活就算煩了一點〉亦是三立偶像劇《戀愛是科學》插曲，描述時代轉變中，獨立自主的現代女性，壓力也越來越大，生活的routine煩悶，得靠著各種心思及小確幸調劑，如何靠著自己正面的態度開心過每一天。她鼓勵大家：「就算每天上班8小時，還是要留給自己空間、活出自己的美！」又說：「即便是追劇熬出熊貓般的深深黑眼圈，也何樂而不為。」

王欣晨推出新歌〈生活就算煩了一點〉。（歆動音樂提供）

她在MV中扮演上班粉領族，「熊貓大軍」則是她的同事，Amanda表示自己超級愛熊貓，「去動物園必看就是熊貓，覺得他們很療癒！」又說：「而且跟〈生活就算煩了一點〉這首歌超配，的話，因為熊貓一直在吃睡、吃睡、玩一下又開始睡⋯。超可愛的！」

此外，MV中出現的「狐狸先生」則是象徵男神追求者，被問到現實生活中是否也有遇過「狐狸先生」？王欣晨大方表示曾碰過好幾個，「不過現實中的狐狸先生不太會像MV中會送花什麼的，都比較偏被動，沒有MV中的這麼主動！」王欣晨認為這個時代男生因為不確定怕被拒絕而變得被動，相對現代女生主動多了，「但是男生還是要主動，才會有機會在一起！不然都有一種我進你退⋯到最後就都沒了。」在〈生活就算煩了一點〉MV中，「狐狸先生」則被隱喻是真面目是狡詐狐狸的男神，王欣晨發現男神是渣男時，則勇於使出斷捨離，毫不戀棧！

王欣晨推出新歌〈生活就算煩了一點〉。（歆動音樂提供）

適逢一年一度教師節來臨，王欣晨最想對體育老師說謝謝，「我最尊敬我的體育老師，因為他教會了我各式各樣球類運動，讓我在學生時期找到興趣，也充滿快樂回憶！」Amanda當時在體育老師教導下，籃球、羽球、足球、躲避球、棒球、排球、桌球、網球樣樣來，在少年維特的青春期，體育老師發現她有運動細胞，鼓勵她接觸多種球類運動，也讓校園生活充滿青春回憶，不過她自爆體育老師曾因她力氣比別的同學大，直接把她當男生看，現在回想覺得好有趣，除了感謝體育老師無私的教導，她也祝福體育老師平安健康、天天開心，教師節快樂。