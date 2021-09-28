作曲家櫻井弘二作品《將進酒蒙太奇》，將原木搬上舞台作為樂器，由擊樂家何鴻棋擔任主奏，要讓觀眾聽見原始的木頭之聲。（擊樂文教基金會提供）

為了尋找音樂創作新可能，擊樂家何鴻棋與作曲家櫻井弘二走訪台東，尋覓適合的木材作為樂器，在林務局協助下，最後找到一塊樟木和一塊松木，在維持原型並細細打磨整理之後，他們決定搬上舞台，以此為樂器演奏，櫻井弘二也為此創作作品《將進酒蒙太奇》，要讓觀眾聽見獨特的原木之聲。

何鴻棋表示，他與老友相聚時總是會把酒言歡，加上因為疫情好一陣子了，許久沒能與友飲酒談心，特別想念，因而選擇讀李白詩作《將進酒》入樂。

何鴻棋表示，櫻井弘二是長期合作夥伴，彼此都很熟悉，這次想要跳脫過往的熟悉，試著尋找一種原始的聲音，因而選擇原木作為樂器，但是卻不刻意打磨成精良的樂器，而是保留木材原有的模樣，依照樹根大小與分布，演奏音高，保有原木最真實的聲音。

擊樂家朱宗慶觀察，舞台上這兩塊木頭的演奏方式，並不是以敲打的方式，而是把他們當作朋友一樣，感受它們原有的狀態，進而演奏音樂。

演出將於10月7日在台北國家音樂廳、10月8日在台中國家歌劇院大劇院、10月14日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。

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