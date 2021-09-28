新北中和工廠意外 電梯超重墜落2工人受傷 18:482021/09/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 52歲林姓、27歲林姓工人今（28日）上午8時許，在新北市中和區興南路二段某模型製作工廠內施工，搭乘工廠內電梯時疑因超重，導致電梯繩索斷裂墜落，兩人因此摔傷。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北中和工廠意外 電梯超重墜落2工人受傷。 訂閱影音： 中時新聞網 52歲林姓、27歲林姓工人今（28日）上午8時許，在新北市中和區興南路二段某模型製作工廠內施工，搭乘工廠內電梯時疑因超重，導致電梯繩索斷裂墜落，兩人因此摔傷，造成其中1人骨折、另1人輕微挫傷，所幸並無生命危險，詳細墜落原因待進一步釐清。 新北市工務局表示，該工廠不但是違建，也不得在廠房內私設電梯，拆除大隊將會派員前往稽查，除要求業者立即停止使用電梯外並限期自行拆除。 無懼陸能耗雙控 台積電甩尾 台股翻紅 大陸限電突襲供應鏈 3大港口都中招 航運再爆震盪 #電梯 #墜落 #工廠 #工廠內 #中和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 風飛沙成員鑽研3D列印擁槍自重 警破獲槍枝改造工廠 15:122021/09/28 社會 國一南下189K處 大貨車自撞滑落邊坡2人送醫 11:582021/09/28 社會 北市出現283坪違建「大樓電梯還私設門禁」 議員轟市府稽查裝瞎 16:562021/09/28 生活 25人遭打未稀釋BNT 醫：濃度破表 第2劑得改打這款疫苗 12:342021/09/28 生活 珠三角史上最嚴限電... 訂單交貨期 拉長至少一倍 04:102021/09/28 財經要聞 《科技》限電擴大？PCB廠Q4稼動率埋變數 10:022021/09/28 財經 《國際產業》美國再建3電池廠 SK Innovation攜手福特擲110億美元 11:272021/09/28 財經 限電衝擊 受害、受惠股兩樣情 04:102021/09/28 財經要聞 台灣好行雲林縣3路線調整 改為走訪五大廟宇 16:402021/09/28 生活 新竹縣120線將拓寬4線道 讓內灣和尖石交通更順暢 15:522021/09/28 生活 中和秀朗橋北側開發案 9／30及10／01召開公聽會 15:392021/09/28 區域情報-新北 社會熱門新聞 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 Google街景驚見「當街做半套」 女幫「揉搓」巨根全入鏡 - 社會 《瞳鈴眼》《十大酷刑》女星被告 桃園千萬透天厝飛了 - 社會 女騎士等紅燈「停在鐵軌」輕鬆滑手機 網看傻：不要命了 - 社會 甜美人妻動抽脂手術竟送命 夫悲慟：8歲兒怎辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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