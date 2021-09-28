新北中和工廠意外 電梯超重墜落2工人受傷。

52歲林姓、27歲林姓工人今（28日）上午8時許，在新北市中和區興南路二段某模型製作工廠內施工，搭乘工廠內電梯時疑因超重，導致電梯繩索斷裂墜落，兩人因此摔傷，造成其中1人骨折、另1人輕微挫傷，所幸並無生命危險，詳細墜落原因待進一步釐清。

新北市工務局表示，該工廠不但是違建，也不得在廠房內私設電梯，拆除大隊將會派員前往稽查，除要求業者立即停止使用電梯外並限期自行拆除。