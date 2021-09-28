「臻美客廳」直播訪談節目於9月24日在南京的研創園孵鷹大廈進行，台企撫育安托育中心董事長張星星線上和百餘名觀眾分享她的「星媽童夢」，不只分享自己養育兩個孩子的經驗，也交流0至3歲孩童在撫育工作中的實踐感悟，以及對行業發展的思考分析等等，談到撫育工作的她就如同名字般光彩照人。

訪談中她提醒從事幼教工作的年輕人，要先問問自己有沒有這份愛，因為每個孩子的個性都不同，要如何一直保持這份熱情、耐心及愛心是不容易的，也分享了各式的育兒觀點，獲得媽媽網友們的認同。當天訪談的所在地就是張星星在南京佈局多家撫育中心的其中之一，整體環境簡單乾淨，分別有1歲寶寶爬爬班、1至2歲學步班、2至3歲在幼幼班，班級針對孩子的年齡特點規劃空間使用和配置，像是上廁所的馬桶是小號的，洗手台也是剛剛好的高度。

撫育安托育中心(圖片提供/南京寧聚美社會工作)

撫育安托育中心(圖片提供/南京寧聚美社會工作)

張星星談到如何踏進這個領域，因為一個誤打誤撞的選擇，沒想到卻成了生命中的摯愛，因大學專業是學前教育，但當時的她對於這個專業要學些什麼是完全不了解的，所幸這個專業與人生信條中的一個字契合，就是「愛」。在她畢業後，到了間幼稚園從事幼教工作，因表現優異，很快地升到了管理職位，在這裡學習到了解潔問題的能力以及綜合協調能力，經過時間的積累，漸漸地對幼稚園的經營有了深刻了解，逐漸成為行業裡的專業人士。

2016年時張星星成為一間幼稚園的園長兼投資人，其中最令她記憶深刻的是小班開學的日子，家長與孩子的分離焦慮，哭聲一片是常態之景，而孩子入園後衍伸問題也很多，不但有家庭溺愛出的小皇帝，也有錯過發展期導致能力偏弱的孩子以及過動、自閉的問題兒童等等，張星星開始思考「如何不讓這些問題發生，讓孩子能順利開始幼稚園生活？」同時這一年，她也成為了二胎媽媽，夫妻兩人既高興又無奈，一方面要忙著工作，但又不希望打擾家裡父母原有的生活，本身從事幼教工作的她知道若請褓姆協助，會有親子分離和撫育方法的差異存在，這件事彷彿陷入的無解的迴圈，便開始尋找解決困惑的方法。

張星星表示她和先生是南京的新市民家庭，遇到的問題也是現在年輕家庭會遇到的，現在家庭的組成正在改變，這種困惑的情況只會越來越突出。於是她和來自台灣的先生決定一同創辦「撫育安托育中心」，在當時「托育」還是一個新鮮詞，對於大陸多數家庭來說，尚不能接受把6個月的嬰幼兒送入托育機構， 在大量的調研基礎上，2016年，張星星團隊的托育專案，成功申報南京市高層次創業人才計畫專案。2017年江北新區引入台積電，新區研創園有大量的科研創新人才入駐，為「人才育人才」的服務需求也顯得非常重要，「撫育安托育中心」項目落地恰逢其時，開始接收6個月至3歲的嬰幼兒，並率先提出：「帶著孩子來上班」「養育的重擔交給我們，讓職場父母安心打拼」創新模式受各界關注，解決了養育孩子的難題，多次接待政府與行業調研，中國教育網也曾對江北新區園區托育的模式做專題報導。

「當母親在工作忙碌之餘，可以來看看孩子，下班帶著寶貝一起快樂回家。媽媽在職場奮鬥的過程中，卻不會錯過孩子成長的每一天。」她將幼兒的一般照護與啟蒙照護結合，將保育方法與養育實踐融合在一起，對於這份事業和幼童們的愛已經融入她的生命。