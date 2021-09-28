2021年《遠見》縣市總體競爭力調查結果出爐，台東縣總體競爭力排名非六都第4全國第9，醫療衛生項目大幅進步12名上升至全國第4、教育與文化項目也首次進入前10名，而在公共安全與消防及地方財政則維持排名前3名的好成績。

台東縣政府表示，此次調查結果顯示面對艱困的新冠疫情下，縣長饒慶鈴許多防疫決策發揮關鍵作用，快篩站的即時設立、啟動村里長關懷機制等，以及補助離島（蘭嶼、綠島）居家檢疫個案居住費用等，對於台東縣的防疫成效良好，更是疫情防守「嘉玲」紀錄最久的縣市，成功守住台東這塊淨土。

此外，「教育與文化」指標中台東縣再次衝進前10名，逐漸破除台東是藝文沙漠的窘境，饒慶鈴說，逐步落實文化平權是她的重要政策。全力提倡藝術下鄉，讓藝文活動展現在台東的各個角落。

教育方面，台東縣也順應全球科技潮流，設置「未來教室」，培育孩子成為未來需求的科技種子，同時首創創新教育課程，開設「新媒體互動班」、「時尚美學班」及「流行音樂表演班」，由業界名師擔任顧問，引導學生從國中階段就朝興趣學習，開放接軌世界人才需求。

饒慶鈴認為台東無論在教育、消防、文化、農業、衛生等等各面向，都值得被全國、甚至國際看見，擦亮台東品牌勢在必行，更是值得驕傲的一件事。