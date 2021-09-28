深陷債務危機的中國恒大能否順利渡過財務難關仍不明朗，但其他大陸房地產企業已經因恒大危機而蒙受其害，金融機構已開始用各種名義要求部份房企提前歸還貸款，令相關企業的融資壓力更為沉重。

《路透》報導說，自去年「三道紅線」及集中度新規實施以來，一向秉承「高杠杆-高負債」模式的房企已在掙扎求存，而愈演愈烈的恒大事件似乎正在從單體危機轉變為行業性恐慌。

知情人士透露，恒大危機爆發加重了金融機構對其他開發商相關貸款的疑慮。一位大型房企高層表示，「『三條紅線』是我們主動在壓降，但恒大事件已經成為行業性的恐慌，現在金融機構恨不得立即把貸款全部都收回去。」現在各家金融機構都以相同的套路，如「監管檢查」或「集團檢查」為由想要收回貸款；目前尚難辨別此舉是「真抽貸」還是「假咋呼」，但在恒大危機愈演愈烈的背景下，各家機構都在竭力避免成為最後的風險接棒者。

去年8月下旬中國監管層根據負債率為房地產企業劃定「三道紅線」，年末再出重拳，對涉房貸款集中度制定指標上限。今年以來，房地產行業爆雷不斷，華夏幸福、泰禾、藍光發展相繼陷入資金鏈斷裂困局。

報導稱，除了銀行外，信託、險資、AMC（資產管理公司）等各類金融機構均對「涉房」項目慎之又慎。同時，近期其他機構資金借助通道投入涉房項目亦面臨撤回投資的壓力，否則會面臨一定的合規風險。

雖然房地產行業暗流湧動，信用風險不斷累積，但與掙扎在「生存線」上的民營房企相比，國資房企受創程度相對較低。國資房企人士表示，並未感受到來自金融機構方面的壓力，沒有被要求提前還款。

另一行業資深人士亦表示，今年以來民營和國資房企分化已經非常明顯，國資頻頻出手拿地或者收購商業物業，而民營企業處境日益艱難，一些企業融資管道甚至完全關閉。其中民企方面包括新力控股股價狂瀉近90%，10月中到期債券可能會違約；融創中國紹興分部向地方政府的求助信亦在網路上瘋傳，稱其現金流動性碰到困難，該公司已經否認此「求助」事件，不過融創中國今年股價已跌去近47%，近一個月下挫33%。相較之下，國資背景的保利發展今年以來則跌12.2%，近一個月上漲逾15%；招商蛇口年內僅跌約2%，近一個月則漲逾20%。

業內人士普遍指出，當前房地產行業的遊戲規則已完全改變，「高杠杆-高負債」模式不再行得通，且利潤空間亦被大幅壓縮，一般的企業已經「玩不轉」，行業恐再迎一波洗牌。