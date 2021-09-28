旭光高中空手道參加全運會奪4金2銀4銅，戰果輝煌。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

旭光高中空手道隊代表南投縣，參加全國運動會，勇奪4金2銀4銅佳績，令人振奮；校內空手道館，將以太陽能發電系統提供全館用電，讓選手在綠能環境中訓練，精進技藝，再創輝煌戰績。

旭光高中空手道隊，今年參加全運會，勇奪4金2銀4銅佳績，包括女子型銅牌田欣兒、男子型銅牌田奕聖，男子對打第一量級第1名黃俊賢、男子對打第二量級第1名石政中、男子對打第三量級第5名韓棨賢、男子對打第四量級第3名陳致翔、男子對打第五量級第2名葉志良；女子對打第一量級第1名谷筱霜、女子對打第二量級第2名辜雪芃、女子對打第三量級第1名辜翠萍、女子對打第四量級第3名谷芷菱。

縣長林明溱肯定旭光高中推動空手道，成果斐然，因此由縣議員陳宜君、縣府建設處長李正偉陪同，到旭光高中會勘。

林明溱表示，空手道館露台將增設81片太陽能光電板及防水鋼棚，預估發電效益能達到26.73KW，並委由新明能源公司徹底檢查排水系統，一次將綠能發電系統與排水處理好，讓選手能在無後顧之憂的場地訓練。

陳宜君表示，感謝縣長關心空手道運動，還增設太陽能板並加強防水排水措施，不僅讓選手擁有完善的環境，綠能發電也有助於節能減碳。

旭光高中校長何光明表示，空手道訓練場地原本在地下室，去年才由縣長林明溱與縣府團隊爭取經費，讓選手擁有更好的場地可以練習，今年知道練習環境有改善需求，縣長立即到場會勘，並且馬上同意施作，學生們都非常感謝。