蘋果iPhone 13系列上周開賣，首購族紛紛開箱新手機，不過一名網友上網分享，自己收到預購的iPhone 13 Pro Max察覺一件事很不方便，讓他覺得後悔，直說「下次應該不會衝首波」，也引發不少首購族共鳴。

一名網友在臉書社團「iPhone 蘋果用戶交流區|瘋先生」發文表示，本來習慣觀望一陣子才買新機，這次決定跟風預購第一波，但到貨後才發現太早買了，因為9月購買的配件可能要10月中才到，「不知道要直接裸機出門，還是在家放著爛。」拿到新機卻苦無配件，讓原PO坦言「下次應該不會衝首波。」

不少網友也遇到相同問題，紛紛表示「裸機等殼中+1」、「跟版主一樣，目前貼imos保貼、鏡頭貼加包膜裸機中，等待10月中殼到」、「上廁所拿裸機，都變的不順了，擔心還沒裝殻就刮傷」。

也有人建議原PO先包膜頂一下，「我的包膜加保貼1000元有找，鏡頭貼去光華買99元的，自己貼」、「去連鎖店就可以解決全機包膜+鏡頭貼+保護殼」。只用裸機的網友則說，「從iPhone5用到iPhone11都裸機，不知道省了多少」、「沒有要賣的話，裸機其實沒差」。