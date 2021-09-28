2021總統教育獎全國共推薦408人，最後計56名學生獲殊榮，台中市今年有6名學生榮獲總統教育獎，獲獎人數全國之冠。市長盧秀燕28日頒獎表揚，感動獲獎學生未因身體或環境因素放棄，勇敢克服各種限制，正向看待人生，是人生導師的典範，令人敬佩。

今年台中市榮獲2021總統教育獎的學子，包括石岡區石岡國小黎哲銓、東區台中國小王棱卉、西屯區漢口國中施言道、沙鹿區公明國中林詩閔、啟明學校陳靜儀、修平科技大學林亞璇等6人。

盧秀燕昨日在表揚時，溫柔與學生們擁抱、握手，給予鼓勵和支持，6名獲獎學生因為身體或環境因素，生活比很多人都困難，但他們沒有放棄，抱持正向、樂觀態度，勇敢克服各種挑戰，是大家的人生典範。

獲獎的林亞璇身體不方便，卻沒有喪志，甚至成為國手代表國家參加帕運，盧秀燕說，年輕學子勇敢接受生命的考驗，為自己的人生奮鬥，她也請腦麻青年黃乃輝擔任市政顧問，憶及當年她當記者時，曾採訪過黃乃輝，佩服他一路走來，努力樂觀。

代表獲獎學生致詞的啟明學校陳靜儀表示，高二時因腦瘤導致失明，一度迷失自我，但在家人的愛及老師鼓勵下，參加田徑找到人生價值，2020年參加全國身心障礙國民運動會，榮獲女子鉛球項目4面金牌。

「謝謝家人、師長一路上的支持」，陳靜儀說，很多人幫助她從黑暗中走出來，讓她知道她不是特殊的，而是特別的，只有打破框架，才會找到自己的一片天。

教育局長楊振昇表示，總統教育獎獲獎者都是逆境中力爭上游的生命鬥士，分別在德行、體育等領域展現生命的潛能，克服環境的障礙、身體侷限，勇敢奮鬥發揮生命韌性與才能，追逐人生的目標，是學子最佳的學習典範。

他們力爭上游，發揮人性光明面，散發滿滿的正向能量，並能推己及人，發揮自身的影響力，深深感動周遭的人，是生命的小巨人。