素有「屏科大醬油之父」之稱的謝寶全，在教師節當天榮獲第45屆十大農業專家殊榮。（屏科大提供／謝佳潾屏東傳真）

素有「屏科大醬油之父」之稱的謝寶全，不僅是研發王、屏科大前教育副校長兼食品科學系教授，更在教師節當天榮獲第45屆十大農業專家殊榮，他以「天然健康」為主軸，應用微生物發酵專長，研發出化妝品、調味料、健康食品、機能性飲料、清潔用品等無數明星產品，此外還協助過剩的農產品找出路，積極投入水果、洋蔥等產品研發，為產銷失衡盡一份力。

謝寶全在屏科大服務41年，除教學、研究外也執行產學合作計畫，當中最廣為人知的產品，即是「屏科大薄鹽醬油」，以日本濃口醬油釀造方式，不添加防腐劑及鉀鹽、焦糖色素等添加物，天然甘醇的風味深受消費者喜愛，後以1000萬元技轉薄鹽醬油技術，並為學校爭取回饋金每年150萬、長達16年，目前延續中。

此外，他的「屏科大馨之香咖啡」以人道方式，採用分離自印尼麝香貓腸胃道之菌株發酵技術，研發出更優於麝香貓咖啡的風味，不只友善動物福祉，更為台灣咖啡產業締造新技術。

謝寶全長年以發酵食品科學研究主軸，研發的木瓜酵素潔顏粉、薄鹽醬油膏、薄鹽醬油、味噌、梅精、麝香貓咖啡豆、芭樂桑、蔬菜優酪乳、水果珍珠等化妝品、調味料、健康食品、機能性飲料、清潔用品等60至70種產品，並約有10種已技術移轉，而其產品也多為學校員工消費合作社的明星商品，為合作社創造了驚人的銷售業績。

屏科大指出，除了在食品科學研究上的貢獻外，謝寶全教授對農民產銷情形也非常關心，為協助解決水果盛產問題，將年創3000億經濟奇蹟的台灣珍奶與產量過剩的紅龍果、香蕉及鳳梨等多種水果結合，研發出百分百水果做成水果珍珠粉圓，讓國人吃的健康又能提升水果利用率。

另外，他也協助消化數十噸洋蔥，利用百分百洋蔥汁代替水，搭配恆春的黑豆來釀製「洋蔥醬油」，洋蔥渣則研發出健康天然的洋蔥拌麵、洋蔥瓦片、洋蔥咖哩醬及洋蔥味噌綜合湯、洋蔥酥、古早味蔥餅等多種產品，將整個洋蔥完全利用。

屏科大說，謝寶全教授的驚人研發能量，被師生稱為「食品科學界的魔術師」，他繼2019年榮獲首屆國家產學大師後，今年再度奪得十大農業專家殊榮，屏科大師生與有榮焉。