40歲女抽脂休克竟腦死! 先生控:醫美"過失致死"│中視新聞 20210928

台南市一間連鎖醫美診所爆出醫療糾紛，李先生控訴，40歲的妻子於5月間前往進行抽指手術，術中休克，院方卻4小時後才將其轉送大醫院治療，經搶救37天，妻子仍不治離世，留他與8歲兒子兩人，而院方的態度也令他難以接受。

李先生指出，事發於今年5月間，40歲的李太太前往台南市一間連鎖醫美診所進行手臂、背部抽脂手術，約在當日下午5時左右，太太在術中出現休克情形，但院方卻在晚間9時才將太太轉送大醫院搶救，且在晚間10時才通知他。

李先生表示，太太被送醫後就呈現昏迷狀態，二度轉院後病況也不見好轉，經過37天後，仍不幸於6月底被院方宣告腦死，不曉得究竟在手術過程發生什麼事，才導致原本好好的妻子陷入昏迷，驟然離世。

李先生哽咽地說，「我的小朋友才8歲，現在我太太突然走了，我真的一個人不知所措。」同時也指控醫美診所在事發過後對此事避而不談，也沒提供監視器畫面給他，希望能給他一個交代。

對此，醫美診所回應強調，並非不理會家屬，只是此案涉及醫療糾紛，全案已進入司法程序，關於監視器影像也已整個被檢調單位取走，並非不提供。