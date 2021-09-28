陸委會今(28)日表示，國民黨新舊任黨主席近日指蔡總統於陸委會主委任內曾稱「臺灣沒有空間與可能性去逃避一個中國」事，並扭曲為接受「一個中國」；陸委會嚴正指出，這完全是刻意斷章取義的歪曲解讀。朱立倫和國民黨竟與對岸唱和。在野黨對於蔡總統及兩岸政策的發言一味扭曲來滿足政治操作，刻意忽略發言脈絡、當前中共強制施壓臺灣，以及20多年來兩岸時空環境巨大變遷，這是違反民主民意，更是配合中共對臺的政治施壓。

陸委會指出，回溯蔡總統自2000年擔任陸委會主委開始，其兩岸政策的理念及主張明確且一貫，並以維護兩岸關係和平穩定為最高目標。2000年8月當時主委蔡英文在「國會助理大陸政策及兩岸關係研習營」應詢時回應，「一個中國」是必須面對的問題、沒有空間或逃避的可能，主要是凸顯北京方面極為僵化的對臺政策，故而特別強調這並非兩岸關係的一切；若兩岸交流、對話能成功、或外在客觀環境改變，「一中」問題也相對容易解決。對照當前中共對臺錯誤的政治前提與持續的恫嚇施壓等不理性言行，蔡總統仍堅定呼籲兩岸應秉持「和平、對等、民主、對話」重啟良性互動的一貫態度和立場。

陸委會指出，當前兩岸、區域間的形勢，國際社會都很清楚，臺灣是區域間致力和平穩定的努力者；臺灣是站在反對中共軍事恫嚇、抵抗對自由民主威脅的最前線，朱立倫和國民黨竟與對岸唱和，把臺灣說成是區域情勢嚴峻的肇端，甚至以斷章取義、移花接木等手法，扭曲蔡總統過去的談話，以合理化其顛倒是非黑白的不誠實行為，這樣的政黨及政治人物，無法獲得臺灣人民尊重。

陸委會重申，兩岸關係無法改善的最根本關鍵，是中共始終不願務實面對中華民國；其主張的「一中原則與九二共識」，就是「中華人民共和國與一國兩制」，完全沒有臺灣的生存空間。國民黨昧於事實，不僅未要求中共為以武力打壓與統戰分化臺灣等破壞現狀、製造臺海緊張的惡劣行徑負責，反而跟中共一起歸咎政府，壓迫接受其矮化臺灣的政治框架。在當前國際社會及臺灣民意高度疑慮與反對北京當局強制作為主張時，該黨近期與中共謀合行徑，完全不是負責任的政黨應有的作為。

陸委會呼籲臺灣朝野應共同團結，在野黨人士應拋棄一黨之私，勿對北京專制政權抱有不切實際的期待與幻想，應一致對外抵禦極權侵犯，捍衛國家主權與民主臺灣的永續發展。