屏東某大學社會工作系黃姓女助理教授遭學生批評野蠻霸道、上課一問三不知，2018年遭校方評議委會員認定不適任。黃女認為身心尊嚴受創，提告求償。一審認定黃女授課方式關係公共利益可受公評，駁回黃女之訴。高雄高分院認為，學校處置程序均合法，駁回黃女上訴，可上訴。

判決指出，黃女在該校負責教授社會心理學、性別議題暨社會工作等課程，並擔任社工系四技進修部導師。2018年5月校方召開校級教學評議委員會判定她不適任，停止她教授106學年度第二學期兩門課程及107學年社工系專業課程。

黃女認為身心受創，2019年8月提早退休，之後對校方提出教學權、人格權及名譽權受損之傷害賠償155萬元。

2016年該系夜間部學生曾連署向院長控訴黃女「恐嚇、種族歧視、霸道野蠻」等十項劣行，2018年師生協調會議，也有學生匿名向校長控訴黃女「授課內容聽不懂，能力不足，曾被老師騷擾恐嚇」，揚言不換老師就休學。

擔任班長的黃姓學生表示，上課提問黃女竟回「我也不知道」，半夜或凌晨會Line同學問到底是誰投訴她。系主任則表示，學生多次向她反應黃女授課時情緒管理不佳、常遲到。但也有葉姓學生反駁，黃女授課內容較深，進修部基礎沒那麼好，一定有很多東西不了解。

黃女控訴，學生不具名控訴不具法律效益。校方回應，黃女之前才告過學生，為保護學生才採不記名統計。依法召開教師評審委員會評定黃女不適任，並無不法。

一審法官認為，老師授課方式屬公共利益、可受公評，學校調查結果也是學生真實心聲，駁回黃女之訴。黃女不服上訴，高雄高分院認為，校方依法作為不能認有不法侵害名譽及人格權，再度駁回黃女之訴，全案仍可上訴。