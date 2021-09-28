在朱宗慶打擊樂團35周年音樂會，擊樂家黃堃儼委託美國作曲家金．科申斯基創作打擊樂協奏曲《超越彎折》，並將擔任首演。（擊樂文教基金會提供）

疫情下人類感受到自然力量的反撲，美國作曲家金．科申斯基的打擊樂協奏曲《超越彎折》，引用詩人布蘭登．史旺姆詩句：「當你彎折物品，反彈的力量會彎折於你，這就是存在於人類社會和大自然之間的關係。」探討自然與人類間的關係，近期將由擊樂家黃堃儼擔任首演。

黃堃儼表示，由於去年美國疫情相當嚴重，「這讓作曲家反思了人對自然的敬畏，必須要有自省，就像詩句中說的，如果彎折物品，它一定會彎回來，也因此，我們在樂曲裡想了很多可以改變音高的樂器。」

黃堃儼表示，金．科申斯基是一名對東方樂器有不同見解的作曲家，「他不只是把東方樂器作為一個民族符號使用，而是能掌握特性，做特別的運用。」

由於這首作品是黃堃儼委託作曲家而作，也因此創作過程兩人有一些討論，也可說是作曲家為黃堃儼量身打造而作，黃堃儼表示，「這樣的過程讓我收穫很多，也令我更了解自己知道自己的特質，一來一往很有趣。」

演出將於10月7日在台北國家音樂廳、10月8日在台中國家歌劇院大劇院、10月14日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。