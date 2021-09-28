陳柏惟今(27日)質詢邱國正的過程，引起網友熱議。(圖 翻攝自中時新聞網直播畫面)

國防部長邱國正28日在立院國防委員會備詢，並因到底要使用台語還是國語質詢，槓上台灣基進立委陳柏惟。對此，台南市議員謝龍介直言，台語這麼優美的語言，被陳柏惟一講，他都聽不下去，他更直言，陳柏惟這麼年輕就有機會在國會殿堂上表現，不要好的不學學壞的，這樣很對不起台中鄉親對他的疼惜。

謝龍介今(28日)透過連線的方式，在政論節目《國民大會》中大秀深厚台語功力，並當場用台語讀了一段諸葛亮的《出師表》，「先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衞之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也」。

針對陳柏惟在立法院的行徑，謝龍介直言，這些優美的語言「被你講得我都聽不下去」，閩南話和客家話保留古音比國語多一點，而國語則是標準語言，接著謝龍介話鋒一轉，指古時候追女孩子要用唱的，並用台語讀了一段詩經中《關雎》的內容，來表達台語的優美，他認為，用國語讀也可以，只是因為經過時間的演變，國語的平仄跑掉，押韻比較少。

謝龍介坦言，自己很歡迎陳柏惟講閩南話，因為他和台中市長盧秀燕等人有在推廣，想辦法找回來老祖先留下來的這分遺產，國語、粵語、客家語等等都從中原來的，哪有分你我？不宜妄自菲薄，但也不要鄙薄人家，也不要覺得能一步登天，河洛話大家講是好事情。

謝龍介指出，自己在質詢時，如果官員聽不懂台語，就要用國語再講一遍，表示對議事的尊重，不是說只做給支持自己的人看，所以我們要處於一個一定的標準下，而陳柏惟小小年紀就能有這個機會在國會殿堂有一定發揮，但有時候不要「大路不走，走彎嶺」、「好人不當，當壞囝」，這樣就對不起台中鄉親對他的疼惜。