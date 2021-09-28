英國一名女網友日前使用Google地圖，搜尋夜店「倉庫計畫」（Warehouse Project in Manchester）住址，接著切換到街景服務，想看看周遭環境，沒想到卻看到羞羞畫面，發現一名男子當街把褲子脫掉，供女子「上下揉搓」，而且生殖器還完整入鏡，讓她嚇得截圖分享至推特驚呼：「竟然有個男生在巷子讓女生幫他打X槍」。

從截圖的畫面清楚可見，背對鏡頭的女子穿著高跟鞋，雖然衣著完整，但一看就知道是為一名男子做「半套」性服務，男子則是站著靠著牆，再脫掉褲子裸露下半身，享受女子對他「揉搓」的快感，但尷尬的是，男子正好面對Google街景相機，整個羞羞親密過程全都被拍下來。

事實上，這是多年前拍到的畫面，此照片早於2013年就在網路上瘋傳，最近又被網友翻出熱議，只不過Goolge街景上的畫面已遭移除。

網友們看後紛紛驚呼留言「應該讓男的臉露出來，這樣他的老婆或女友才知道」、「看起來好專業」、「想像一下，Google街景司機看到那一幕作何感想」、「想壞壞也不去開房間，這就是省錢的下場」。