小孩最興奮！北市公園兒童遊戲區即將解封 預計10月開放 19:152021/09/28 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市有望在10月開放公園兒童遊戲區。（資料照，黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情趨緩，各項管制措施、場所也陸續解封，台北市公園處長黃淑如今日於議會公務部門備詢時透露，北市府今日下午召開防疫會議時，會中已決定在10月1日開放公園兒童遊戲區，但詳細內容仍看府方如何規畫。 北市議會下午進行工務部門質詢，議員潘懷宗當場追問工務局長林志峯，詢問公園兒童遊戲區何時解封。對此，位於一旁的黃淑如透露，北市稍早有開防疫會議，已經決定在10月1日對外開放。 世界狂犬病日 新北動保處舉辦32場巡迴注射 北市校園防疫指引擬放寬 校外教學須自帶「隔板」 #解封 #公園 #兒童遊戲區 #北市 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林口的慢天細作「立軒天諾」 擁高品味、優質好生活 09:002021/09/28 建案開箱-新北 食客回流 餐飲8月營業額 比7月回升 04:102021/09/28 財經要聞 病患福音！實體腫瘤癌、帕金森氏症新藥納給付 提供用藥新選擇 12:592021/09/28 健康 南瀛綠都心公園國慶後大整修 拚明年農曆春節前完工 17:022021/09/28 寶島 10／5起鬆綁不降級 有條件開放KTV等娛樂場所 04:102021/09/28 財經要聞 居住正義第三條路 鎖定旅館轉社宅 04:102021/09/28 生活新聞 萬華茶室浴火重生 復業不再黑黑臭臭 04:102021/09/28 焦點要聞 曾文水庫滿水位 大埔森友會10月中情人公園登場 18:362021/09/28 生活 台中防疫鬆綁！盧秀燕：親友餐廳共餐不用隔板 開放公園遊戲場 10:502021/09/28 生活 爭取10多年 澎湖縣國土保安林地解編計畫現曙光 18:222021/09/28 社會 助破銀樓搶案 吳松春好正義 04:102021/09/28 地方新聞 生活熱門新聞 第十輪疫苗登記明午截止 這類人別隨意修改 - 生活 學生不知孫中山、不懂朝代時序 吳昆財：「去中國化」後果竟是去歷史化 - 生活 - 旺報 台灣物價高得離譜！這東西世界第2貴 網嘆：真的是鬼島 - 生活 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 今晚到明天大雨夜襲 本周天氣出爐 這天起降雨機率高 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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