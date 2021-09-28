國內疫情趨緩，各項管制措施、場所也陸續解封，台北市公園處長黃淑如今日於議會公務部門備詢時透露，北市府今日下午召開防疫會議時，會中已決定在10月1日開放公園兒童遊戲區，但詳細內容仍看府方如何規畫。

北市議會下午進行工務部門質詢，議員潘懷宗當場追問工務局長林志峯，詢問公園兒童遊戲區何時解封。對此，位於一旁的黃淑如透露，北市稍早有開防疫會議，已經決定在10月1日對外開放。