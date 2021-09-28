屏東縣微生物菌種資材中心結合啤酒頭釀造的精釀啤酒技術，打造2款精釀啤酒品牌「初昇」、「佐光」，將藉此讓外界醉心於屏東的在地特色產業。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏東縣政府創立的「屏東縣微生物菌種資材中心」，歷經近1年培訓後，成果出爐，以嚴選澆灌光合菌的在地水果、結合啤酒頭釀造的精釀啤酒技術，打造2款精釀啤酒品牌「初昇」、「佐光」，將藉此讓外界醉心於屏東的在地特色產業。

屏縣府指出，初昇啤酒是以屏東鳳梨及百香果為素材，也是極少數使用複數水果配方來生產的啤酒，再加上釀造啤酒，需嚴格管控原物料上的滅菌，因此運用金利食安科技公司的HPP超高壓低溫食品加工，保留更多的水果風味，所以這款啤酒一入口就充滿果香、微酸滋味，就像太陽升起、萬物初長的生命之味。

至於佐光啤酒，縣府說，它是以澆灌光合菌的屏東有機檸檬為素材，而且只使用檸檬的皮質層，才能產生清新無澀感的檸檬香，這款啤酒一入口就充滿精油芬芳、微微苦澀的滋味，就像為了找到更貼近自然的耕種與養殖方式的人們，不斷地往希望之光前進，不斷的學習、嘗試與拚搏的滋味。

啤酒頭釀造創辦人兼釀酒師宋培弘說，這2款啤酒的釀製方式與過程都有點難度，初昇啤酒的釀造難度在鳳梨與百香果的前端處理，以及2種水果的搭配使用，必須仰賴更複雜的配方測試，才能找出風味互補又香氣滿點的比例。

而佐光啤酒的困難點，在於酒廠必須花費更多處理檸檬的工序，才能將完整香氣保留在酒中。他強調，這也是首次使用HPP技術，與他們之前的釀造方式最為不同的亮點。

屏縣府城鄉發展處表示，初昇與佐光這2款精釀啤酒採限量生產，將於2021屏東社區產業博覽會登場，有興趣的朋友們可以直接在雙十國慶期間直接到活動現場洽詢。

屏東縣去年創設全國首個「屏東縣微生物菌種資材培養推廣中心」，運用由本土環境篩選出可用於農林漁牧的光合菌，結合財團法人食品工業發展研究所之專業技術，開班授課，鼓勵農友推廣友善土地的農漁牧業，減少化肥使用。

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